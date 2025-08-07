विज्ञापन

एक्ट्रेस ने खींचे राघव जुयाल के बाल, एक्टर ने जड़ दिया थप्पड़! वीडियो हो रहा वायरल

कोरियोग्राफर से एक्टर बने राघव जुयाल का साक्षी मलिक को थप्पड़ मारने वाला वीडियो इस कदर वायरल हो गया कि लोगों को वाकई लगा कि दोनों ने लड़ाई की है. लेकिन बाद में दोनों ने खुद इसका सच बोल दिया है.

जब राघव जुयाल ने ऑन कैमरा दिखाया गुस्सा
नई दिल्ली:

डांसिंग स्टार और एक्टर राघव जुयाल का एक वीडियो इन दिनों ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक्ट्रेस साक्षी मलिक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. अब ज़रा सोचिए कैमरे के सामने अचानक से बाल पकड़ना, गुस्से में थप्पड़, और फिर बवाल. लोगों को लगा कि वाकई दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो गया है. लेकिन जनाब, ठहरिए! असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राघव और साक्षी के बीच बहसबाज़ी हो रही थी. साक्षी ने अचानक राघव के बाल खींच लिए, वो भी पूरे गुस्से में. और फिर राघव ने बिना देर किए थप्पड़ मार दिया. उनके दोस्त दोनों को रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन माहौल गर्म था.वीडियो इतना रियल लगा कि लोग यही सोच बैठे कि दोनों के बीच वाकई कोई बड़ा झगड़ा हो गया है.

लेकिन... सच्चाई कुछ और ही निकली

जब बात सोशल मीडिया पर फैलने लगी, तो आखिरकार खुद राघव और साक्षी को सामने आकर बताना पड़ा कि 'ये सब एक सीन की प्रैक्टिस थी, असली झगड़ा नहीं था'.जी हां, ये पूरी ड्रामा एक रिहर्सल वीडियो था. राघव ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा- 'एक्टिंग का रिहर्सल था भाई रियल मत समझो'.

राघव और साक्षी...एक्टिंग और अटेंशन दोनों में मास्टर

राघव जुयाल का नाम आते ही उनके मजेदार डांस स्टेप्स, कॉमिक टाइमिंग और अनोखी एक्टिंग स्टाइल याद आ जाती है. उन्होंने ABCD, स्ट्रीट डांसर 3D, और सलमान की किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों से फैनबेस बनाया है. साक्षी मलिक को भी लोग 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के सुपरहिट आइटम सॉन्ग के लिए जानते हैं. हाल ही में वो फिल्म “ड्राय डे” में नजर आईं.

तो फिर क्या सीख मिली?

अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो एक ही बात समझ आती है सोशल मीडिया पर जो दिखे, उसे आंख बंद कर के सच मत मानिए. हो सकता है वो सिर्फ एक एक्टिंग सीन हो.और हां, राघव-साक्षी ने ये जरूर साबित कर दिया कि एक्टिंग में दोनों बिल्कुल फिट हैं... तभी तो एक रिहर्सल वीडियो ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया.

