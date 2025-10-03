Exclusive:'कैसा है शाहरुख खान के घर का बाथरूम ? जब इस एक्टर की मां ने पूछा था ये सवाल, मन्नत के बारे में जान हो गई थीं हैरान

विज्ञापन

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग और कॉमेडी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. वहीं राघव जुयाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सहित अन्य चीजों पर अपने विचार शेयर किए.

नई दिल्ली:

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में सभी कलाकारों की एक्टिंग की काफी तारीफ भी हो रही है. उनमें से एक राघव जुयाल भी हैं. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग और कॉमेडी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. वहीं राघव जुयाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सहित अन्य चीजों पर अपने विचार शेयर किए.

राघव जुयाल ने शाहरुख खान के घर मन्नत से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह आर्यन खान से दो-ढाई साल पहले मिले थे. जब वह उनके घर मन्नत में गए तो हैरान हो गए थे. राघव जुयाल ने कहा- 'मन्नत में सुरक्षा को देखते हुए वहां चेकिंग के लिए वो मशीन लगी हुई जो एयरपोर्ट में लगी होती है. जब मैं शुरुआत में मन्नत में जाता था तो उसी मशीन से होकर गुजरना होता था. मन्नत में जब मैं पहली बार जा रहा था तो एक अलग ही तरह की खुशी थी.'

इसके अलावा राघव जुयाल ने बताया कि जब वह पहली बार मन्नत गए थे तो उन्होंने अपने मां को अनुभव शेयर किया था. राघव जुयाल ने कहा- 'जब मैं पहली बार मन्नत से होकर आया तो मैंने अपने मम्मी को कॉल किया. मेरी बातें सुनकर वो भी हैरान थीं. उन्होंने मुझसे पूछा कि मन्नत का बाथरूम कैसे है. उसकी लाइब्रेरी काफी बड़ी है.' इसके अलावा राघव जुयाल ने और भी ढेर सारी बातें की. आपको बता दें कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. जिसमें लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, शहर बांबा, मोना सिंह और मनोज पाहवा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. 
 

