कभी रियलिटी शो में हुआ रिजेक्ट, आर्यन खान की वेब सीरीज ने देहरादून के लड़के की बदली तकदीर- देखें 5 फोटो

फोटो में नजर आ रहा ये बच्चा देहरादून का रहने वाला है और रियलिटी शो में एक बार इसे रिजेक्ट कर दिया गया था. लेकिन आर्यन खान की वेब सीरीज दे बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने इसे दुनियाभर में लोकप्रिय बना दिया है. पहचाना क्या?

कभी एक डांस रियलिटी शो के मंच से ठुकराया गया ये लड़का आज OTT और फिल्मों दोनों में तहलका मचा रहा है. जिसे कभी कहा गया था “तुम में कुछ नया नहीं है”, उसी ने आज साबित कर दिया कि असली टैलेंट किसी जज की इजाजत का मोहताज नहीं होता. उसकी स्लो मोशन चाल, नैचुरल ह्यूमर और दिल जीतने वाली स्माइल ने उसे बना दिया है दर्शकों का फेवरेट और अब, ये स्टार हर स्क्रीन पर छाया हुआ है,जी हां, बात हो रही है राघव जुयाल (Raghav Juyal) की. जो OTT पर तो छाए ही हुए हैं, इसके साथ ही साउथ की एक बड़ी फिल्म में भी नजर आने वाले हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

जब रिजेक्शन बना किस्मत का टर्निंग पॉइंट
राघव जुयाल की जर्नी शुरू हुई डांस इंडिया डांस सीजन 3 से. पहली बार जब उन्होंने ऑडिशन दिया, तो उन्हें टॉप 18 में जगह नहीं मिली. लेकिन किस्मत ने बाजी पलटी. ग्रैंड मास्टर मिथुन चक्रवर्ती ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपने ट्रंप कार्ड के तौर पर शो में वापस बुलाया.और फिर जो हुआ, वो सबने देखा, भारत को मिला अपना स्लो मोशन किंग.

देहरादून से मुंबई तक
देहरादून की गलियों से उठकर मायानगरी मुंबई तक पहुंचना राघव के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. ना किसी का सहारा, ना कोई गॉडफादर, सिर्फ मेहनत, जिद और थोड़ा सा जुनून. उन्होंने दो साल तक लगातार काम किया, छोटे-मोटे शो किए, खुद को निखारा और फिर आया वो वक्त जिसने सब कुछ बदल दिया.

पहली फिल्म और बड़ा ब्रेक
2014 में राघव को मिला उनका पहला फिल्मी मौका 'सोनाली केबल' जिसमें रिया चक्रवर्ती और अली फजल थे. फिल्म तो औसत रही, लेकिन राघव के टैलेंट ने सबका ध्यान खींच गया. इसके बाद 2015 में एबीसीडी 2 आई, जिसमें उन्होंने वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ डांस फ्लोर पर धूम मचा दी. ये वही फिल्म थी जिसने राघव को सिर्फ डांसर नहीं, बल्कि परफॉर्मर बना दिया.

टीवी की दुनिया में भी सुपरहिट

राघव ने सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि होस्टिंग से भी सबका दिल जीत लिया. डांस प्लस के हर सीजन में उनकी कॉमिक टाइमिंग और मजेदार बातें लोगों को खूब हंसाती रही. इसके अलावा उन्होंने डांस चैंपियंस, राइजिंग स्टार और दिल है हिंदुस्तानी 2 जैसे शो में भी कमाल किया. उनकी पर्सनालिटी इतनी नैचुरल है कि हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता है.

खतरों के खिलाड़ी से लेकर विलेन तक
2016 में राघव ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में हिस्सा लिया और दिखाया कि वो सिर्फ डांस नहीं, डर पर भी जीत हासिल कर सकते हैं. इसके बाद उन्होंने नवाबजादे, स्ट्रीट डांसर 3D और वेडलॉक जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया. फिर आया 2024 और उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म किल. इस फिल्म में राघव ने निभाया एक विलेन का रोल और दर्शक उनके दीवाने हो गए. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि राघव की परफॉर्मेंस ही फिल्म की जान बन गई.

अब OTT पर राज कर रहे हैं
आज राघव जुयाल नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आर्यन खान (Aryan Khan) की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से छाए हुए हैं. उनका किरदार परवेज लोगों के दिलों में उतर गया है. एक कॉन्फिडेंट, इंटेंस और ग्रिपिंग रोल जिसने दिखा दिया कि राघव अब सिर्फ डांसर नहीं, एक्टर ऑफ सब्सटेंस हैं.

