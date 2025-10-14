विज्ञापन

आर्यन खान का चहेता साउथ में मचाने जा रहा तहलका, पहली ही फिल्म 8 भाषाओं में होगी रिलीज

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई थी. उसमें एक ऐसा एक्टर नजर आया जिसने सबका दिल जीता. अब यही एक्टर साउथ में कुछ बड़ा करने जा रहा है.

साउथ में धूम मचाएगा द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये एक्टर
नई दिल्ली:

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स, ऑफ बॉलीवुड' कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें आर्यन खान का एक चहेता एक्टर भी था. इसने कुछ ऐसा काम किया कि पूरी सीरीज में जान डाल दी. अब यही एक्टर तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार के साथ काम करने जा रहा है और इसकी पहली ही फिल्म 8 भाषाओं में रिलीज होगी. ये एक्टर राघव जुयाल हैं. डांसर से एक्टर बने राघव जुयाल अपनी अगली बड़ी फिल्म 'द पैराडाइज' के साथ अपने एक्टिंग करियर में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं. इस फिल्म में वे तेलुगु सिनेमा के चहेते नेचुरल स्टार नानी के साथ नजर आएंगे. 'दसरा' फेम श्रीकांत ओडेला द्वारा डायरेक्टेड यह आने वाली फिल्म दर्शकों को एक रोमांचक और ग्लोबल सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है. 

'द पैराडाइज' के बारे में राघव जुयाल ने कहा, 'मेरी अगली फिल्म द पैराडाइज में मुझे नानी के साथ देखें. नानी, नेचुरल स्टार. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि उनके साथ काम कर रहा हूं. यह एक पैन-वर्ल्ड फिल्म है. इसे स्पैनिश, तेलुगु, हिंदी में रिलीज किया जाएगा. इसे श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है. इसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. यह एक बहुत अच्छी फिल्म है.'

'द पैराडाइज' राघव का साउथ इंडियन सुपरस्टार के साथ पहला बड़ा सहयोग है और यह उनका तेलुगु सिनेमा में पहला वेंचर भी है. यह फिल्म उन रेयर इंडियन फिल्मों में से है, जिसे इंटरनेशनल दर्शकों के लिए एक से ज्यादा भाषाओं में रिलीज के जरिए पेश किया जा रहा है, जिसमें स्पैनिश भाषा भी शामिल है, जिससे यह एक पैन-वर्ल्ड रिलीज बनती है.

'द पैराडाइज' का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं और इसमें नैचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे, जो एक बार फिर अपनी खास स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को बांधने वाले हैं. फिल्म का म्यूजिक मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, जो कहानी के जोश और इमोशन को और गहराई देगा. इस प्रोजेक्ट की टीम में सिनेमैटोग्राफर सी.एच. साई, एडिटर नवीन नूली और प्रोडक्शन डिज़ाइनर अविनाश कोल्ला जैसे बेहतरीन नाम शामिल हैं.

एसएलवी सिनेमा द्वारा प्रोड्यूस द पैराडाइज 26 मार्च 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. यह फिल्म आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेज़ी, स्पेनिश, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. अपने शानदार डायरेक्टर, दमदार कलाकारों, इंटरनेशनल लेवल और जबरदस्त चर्चा के साथ 'द पैराडाइज' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बनने जा रही है.

