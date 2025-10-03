विज्ञापन

रेड सलवार-सूट और रेड बिंदी, धनश्री ने किया पवन सिंह का वादा पूरा, फैंस बोले- पवन भैया की मुराद पूरी हुई

धनश्री का सलवार सूट वाला वीडियो वायरल हो रहा है और पवन सिंह के फैंस सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कह रहे हैं कि पवन सिंह इससे बहुत खुश होंगे.

रेड सलवार-सूट और रेड बिंदी, धनश्री ने किया पवन सिंह का वादा पूरा, फैंस बोले- पवन भैया की मुराद पूरी हुई
रेड सलवार-सूट और रेड बिंदी, धनश्री ने किया पवन सिंह का वादा पूरा
पवन सिंह और धनश्री वर्मा की मजाक मस्ती और उनकी प्यारी सी बॉन्डिंग राइज एंड फॉल शो में दर्शकों का ध्यान खींचती रही है. जब तक भोजपुरी सिंगर पवन सिंह शो में रहे धनश्री संग फ्लर्ट करते रहे.  हालांकि पवन बीच में ही शो छोड़कर चले गए. जिसके बाद धनश्री को काफी इमोशनल होते भी देखा गया. वहीं अब धनश्री के लेटेस्ट लुक को देख फैंस को पवन सिंह की याद आ गई है. धनश्री ने हाल में लाल रंग का सलवार सूट पहना और बिंदी भी लगाई, तब फैंस को पवन सिंह की याद आई क्योंकि वो धनश्री को ऐसे देखना चाहते थे.

पवन सिंह जब राइज एंड फॉल शो का हिस्सा थे तो वह हमेशा धनश्री को छेड़ते रहते थे और उनसे कहते किया उन्हें बिंदी लगानी चाहिए, बिंदी के साथ वह अच्छी लगेंगी. तब धनश्री ने कहा था कि जिस दिन वह इंडियन अटायर पहनेंगी वह बिंदी लगाएंगी. इस बार धनश्री ने कुछ ऐसा ही किया और पवन से किए वादे के मुताबिक लाल सूट के साथ लाल बिंदी लगाई. धनश्री का सलवार सूट वाला वीडियो वायरल हो रहा है और पवन सिंह के फैंस सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कह रहे हैं कि पवन सिंह इससे बहुत खुश होंगे. एक अन्य फैन ने लिखा, पवन सिंह के बातों का असर है. कुछ ने लिखा, ये बात तो पावर स्टार तक जरूर पहुंचनी चाहिए.

शो की शुरुआत से ही पवन सिंह धनश्री के साथ फ्लर्ट करते नजर आए. लेकिन शुरू-शुरू वह चिढ़ जाया करती थी. फिर धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यारी सी बॉन्डिंग नजर आने लगी और दोस्ती हो गई. जब पवन शो छोड़ कर गए तो धनश्री का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था.

