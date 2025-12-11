विज्ञापन

Raat Akeli Hai 2 trailer: एक ही रात में पूरे परिवार का खात्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे सुलझाएंगे गुत्थी?

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी स्टारर 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के मेकर्स ने आखिरकार  इसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है. इस क्राइम थ्रिलर को हनी त्रेहान ने डायरेक्ट किया है और स्मिता सिंह ने लिखा है.

Read Time: 2 mins
Share
Raat Akeli Hai 2 trailer: एक ही रात में पूरे परिवार का खात्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे सुलझाएंगे गुत्थी?
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी स्टारर 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' का ट्रेलर रिलीज़
नई दिल्ली:

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी स्टारर 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के मेकर्स ने आखिरकार  इसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है. इस क्राइम थ्रिलर को हनी त्रेहान ने डायरेक्ट किया है और स्मिता सिंह ने लिखा है. नवाज़ुद्दीन के अलावा, फिल्म में चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, राधिका आप्टे और संजय कपूर भी लीड रोल में हैं. ट्रेलर में बंसल हवेली की एक झलक दिखाई गई है, जहां एक अमीर परिवार को बंद कमरों में मार दिया जाता है, और हर बचे हुए इंसान को किसी न किसी बात का डर है.  दो मिनट और इक्कीस सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत इंस्पेक्टर नवाज़ुद्दीन के रोल से होती है, जिसे ज़्यादा मुश्किल केस की जांच के लिए बुलाया जाता है. चित्रांगदा बचे हुए लोगों में से एक हैं और शक संजय कपूर पर भी जाता है. कई गवाह अपने बयानों से केस को और उलझा देते हैं, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है.  

इसकी एक खास बात नवाज़ुद्दीन की सच्चाई की तलाश में उनकी ज़बरदस्त लगन है. नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रेलर शेयर किया. नवाज़ुद्दीन ने सीरीज़ में अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहा, उसका इरादा बिल्कुल वैसा ही है. उसकी ऑब्जेक्टिविटी, डिटेल पर उसकी तेज़ नज़र और शोर को समझने की उसकी काबिलियत उसके सबसे बड़े हथियार हैं. जब पावर, असर और डर उसके करीब आते हैं, तब भी वह सच की अपनी तलाश को किसी भी चीज़ से डिगा नहीं पाता.

कैरेक्टर में वापस आना रोमांचक लगा और मैं हनी और नेटफ्लिक्स को इस कहानी को और भी बड़े लेवल पर वापस लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. हम फैंस के सामने एक नया केस पेश करने के लिए उत्साहित हैं. चित्रांगदा सिंह शांत लेकिन अंदर से कांपती हुई दिखती हैं, डर और खामोशी दोनों को बराबर महसूस कर रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raat Akeli Hai Trailer, Raat Akeli Hai 2, Raat Akeli Hai 2 Release Date, Raat Akeli Hai Movie, Raat Akeli Hai Bansal Murders
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com