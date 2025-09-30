हाथ से निकल 10 फिल्में, 6 साल तक झेली बेरोजगारी, अमिताभ बच्चन संग काम कर इस एक्टर का बर्बाद हुआ था करियर

बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के साथ काम करना हर अभिनेता का सपना होता है, लेकिन एक अभिनेता के लिए यह सपना करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ. जिसके कारण वह सालों तक बेरोजगार घूमता रहा. इतना ही नहीं उनके साथ से कई बड़ी फिल्में भी निकल गई थीं. हम बात कर रहे हैं अभिनेता पुनीत इस्सर की, जिनके करियर पर 1982 में फिल्म 'कुली' के सेट पर हुई एक दुर्घटना ने गहरा असर डाला. इस हादसे ने न सिर्फ उनके फिल्मी सफर को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें छह साल तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ा.

'कुली' के सेट पर एक एक्शन सीन के दौरान पुनीत को अमिताभ बच्चन पर मुक्का मारना था. गलत टाइमिंग की वजह से यह मुक्का असल में अमिताभ को लग गया. इससे अमिताभ बच्चन एक टेबल पर गिरे और उन्हें गंभीर चोट आई. उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत सर्जरी करानी पड़ी. पूरे देश में उनके लिए दुआएं मांगी गईं. लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा नुकसान पुनीत इस्सर को उठाना पड़ा.

पुनीत ने एक डिजिटल इंटरव्यू में बताया कि इस हादसे के बाद उन्हें छह साल तक कोई काम नहीं मिला. लोग उन्हें 8वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट होल्डर समझकर डरने लगे और उनके बारे में गलत धारणाएं बनाई गईं. उनकी 10 फिल्में छिन गईं. पुनीत ने कहा, "मैं उस वक्त मुख्य खलनायक के रूप में साइन हो चुका था, लेकिन एक पल में सब बदल गया. लोग भूल गए कि मैं एक्टर्स स्टूडियो से गोल्ड मेडलिस्ट और प्रशिक्षित कलाकार था." उस समय पुनीत की उम्र मात्र 23 साल थी.

बाद में पुनीत इस्सर को टीवी धारावाहिक 'महाभारत' में दुर्योधन का किरदार निभाकर खूब प्रसिद्धि मिली. उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म 'गर्व: प्राइड एंड ऑनर' का निर्देशन भी किया. हालांकि, इस हादसे के बाद पुनीत ने अमिताभ के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया. पुनीत बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं.