अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे, ये एक्ट्रेस क्यों नहीं बनी?

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार साल में 4 से 5 फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं. एक साल में हस तीसरे महीने उनकी कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है. इतनी फिल्में करने के बाद भी एक्टर अपनी फैमिली को टाइम देना नहीं भूलते हैं. घर में उनके दो बच्चे, एक बीवी ट्विंकल खन्ना और बहन अलका भाटिया हैं. अक्षय की पत्नी के बारे में तो सभी जानते हैं, चलिए जानते हैं एक्टर बहन अलका भाटिया के बारे में और साथ ही देखेंगे उनकी ये खूबसूरत 10 तस्वीरें.

अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया हैं, जो अक्सर लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं. इसलिए बहुत कम अक्षय की बहन के बारे में जानते हैं. अक्षय का बहन संग रिश्ता बेहद मजबूत हैं.

अलका भाटिया ने साल 2012 में सुरेंद्र हीरा नंदिनी से शादी रचाई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन एक्टर को बहन की जिद और प्यार के आगे झुकना पड़ा.

बता दें, सुरेंद्र उम्र में अलका से 15 साल बड़े हैं और वह पहले से ही शादीशुदा भी थे. अलका ने 40 साल की उम्र में सुरेंद्र से शादी करने का अहम फैसला लिया था. अलका आज खुशी जीवन जी रही हैं.

अक्षय कुमार कई बार अपनी बहन अलका के बारे में बता चुके हैं. एक्टर ने बहन संग अपनी पुरानी यादों को शेयर किया था और कई बार वह कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में उन्हें ले जा चुके हैं.

अक्षय ने बताया था कि जब उनकी बहन पैदा हुई थीं, तब एक्टर बहुत छोटे थे. बहन होने की खबर सुनकर अक्षय उस अस्पताल में पैदल ही भागकर उनसे मिलने पहुंचे थे.

एक्टर ने बताया था कि उनकी मां ने बहन की तरफ इशारा कर उनसे कहा था कि यह घर की देवी है. अक्षय ने कहा था कि उनकी बहन बहुत अच्छी है और उनका खूब ख्याल रखती है.

अक्षय कुमार आज भी इस बात को बताते हैं कि जब उनकी बहन उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं, तो वह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं. अक्षय अपनी बहन के ससुराल जाकर राखी बंधवाते हैं.

ना सिर्फ अक्षय बल्कि अलका की अपनी इकलौती भाभी ट्विंकल खन्ना के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं. कई तस्वीरों में ट्विंकल और अलका की लविंग केमिस्ट्री देखने को मिली है.

अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों अपनी कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी भी दिख रहे हैं.

फिलहाल अक्षय कुमार अपने पुराने को-एक्टर सैफ अली खान के साथ फिल्म हैवान की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन हैं, जिन्होंने अक्षय के साथ भूल भुलैया  जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है.

