लोग मुझसे नफरत करते थे, पुनित इस्सर ने कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन की लगभग जान ले ली थी, सालों बाद बोले- काम मिलना बंद हो गया था

फिल्म सेट पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुनीत इस्सर के जीवन का ऐसा हिस्सा बन गई, जिसका असर उन पर सालों तक रहा. साल 1982 में फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ एक एक्शन सीक्वेंस करते समय एक मुक्का गलत समय पर लग गया, जिससे सुपरस्टार गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद पुनीत इस्सर के लिए एक बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ. उन्हें लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और काम पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. चार दशक से भी अधिक समय बाद अभिनेता ने खुलकर बताया कि कैसे उस हादसे ने उनके करियर को बदल दिया.अपने चैनल पर अमित भाटिया के साथ एक इंटरव्यू में पुनीत इस्सर ने उस घटना को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें मनचाहे रोल पाने के लिए छह साल तक संघर्ष करना पड़ा और कैसे बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में दुर्योधन का किरदार निभाना उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ. पुनीत इस्सर का कहना है कि 'कुली' वाले हादसे ने उनका करियर बदल दिया. उस घटना के बाद के समय को याद करते हुए इस्सर ने कहा कि उनका इरादा अमिताभ बच्चन को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था. हालांकि, इस हादसे ने लोगों के बीच उनकी छवि बदल दी.

उन्होंने कहा, "मेरा पक्का मानना ​​है कि जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है. दुर्भाग्य से वह घटना हो गई. उसके बाद मुझे छह साल तक काम नहीं मिला, लेकिन मैं दुनिया भर में मशहूर हो गया. लोग मुझे उस इंसान के रूप में जानने लगे जिसने लगभग अमिताभ बच्चन की जान ही ले ली थी. यह बस एक हादसा था. मैंने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया. अमित जी एक मेगास्टार हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं." इस्सर ने माना कि हादसे के बाद के साल उनके लिए बहुत कठिन थे. उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट्स निकल गए और उन्हें अपनी पसंद के रोल पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने आगे कहा, "मुझे अपनी पसंद के रोल नहीं मिले और मुझे कुछ फिल्मों से निकाल भी दिया गया लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता. यह मेरी किस्मत थी, इसने मुझे और मजबूत बनाया."

महाभारत ने कैसे बदल दिया पुनीत इस्सर का करियर

पुनीत इस्सर के करियर ने तब एक नया मोड़ लिया, जब उन्हें बी.आर. चोपड़ा के टीवी सीरियल 'महाभारत' में काम करने का मौका मिला. दुर्योधन का किरदार निभाकर वे घर-घर में मशहूर हो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि इस रोल को पाने के लिए उन्होंने खुद काफी कोशिश की थी. पुनीत इस्सर के अनुसार, चोपड़ा शुरू में चाहते थे कि वे भीम का किरदार निभाएं. लेकिन, वे दुर्योधन का रोल करना चाहते थे और उन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने की जिद की. "मुझे 'महाभारत' मिली. मैं दुष्ट दुर्योधन के रूप में जाना जाने लगा और मैं यही किरदार निभाना चाहता था. बी.आर. चोपड़ा साहब चाहते थे कि मैं भीम का रोल करूं. जब मैंने कहा कि मैं दुर्योधन के रोल के लिए ऑडिशन देना चाहता हूं, तो वे और उनके साथी हैरान रह गए, लेकिन मैंने जिद की कि मुझे दुर्योधन ही बनना है. लोग उस किरदार से बहुत गहराई से जुड़ गए थे." दुर्योधन के रूप में उनका अभिनय उनके करियर के सबसे यादगार कामों में से एक बन गया. इस रोल ने उन्हें बहुत शोहरत दिलाई और भारतीय टेलीविजन के इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी. एक ऐसे अभिनेता के लिए, जिसने अपने अतीत की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से आगे बढ़ने के लिए सालों तक संघर्ष किया था. 'महाभारत' ने एक ऐसा मौका दिया जहां लोग उन्हें उनके विवादों के लिए नहीं, बल्कि उनके बेहतरीन अभिनय के लिए पहचानने लगे.

'कुली' के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ था?

यह हादसा बेंगलुरु में मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान हुआ था. इस्सर और बच्चन एक फाइट सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे, तभी टाइमिंग गड़बड़ा गई और बच्चन के पेट में गंभीर चोट लग गई.