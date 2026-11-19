प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज पंचायत 5 का इंतजार फैंस को बेसब्री से है, जिसमें नई प्रधान क्रांति देवी और नए प्रधान पति बनराकस यानी भूषण वर्सेस पुरानी प्रधान मंजू देवी और पुराने प्रधानपति बृजभूषण से होगी क्योंकि पंचायत सीजन 4 में क्रांति देवी और बनराकस की ने फुलेरा के चुनावों में जीत हासिल कर ली है. इसके चलते अब सचिव जी, प्रहलाद चाचा और विकास पर क्या असर पड़ेगा. इसे देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. हालांकि प्राइम वीडियो पर पंचायत सीजन 5 के रिलीज से पहले हम आपको यह बताने वाले हैं कि पंचायत 5 का ट्रेलर कब रिलीज होगा.

पंचायत 5 ट्रेलर रिलीज डेट

NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक, पंचायत के पांचवे सीजन का ट्रेलर अगले हफ्ते की शुरूआत में आ सकता है. जबकि 3 दिसंबर को सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. ट्रेलर में पंचायत 5 में क्या होगा इसकी झलक दिखेगी.

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पंचायत 4 में क्या हुआ था?

पंचायत 4 में आपने देखा कि पंचायत सीजन 4 में फुलेरा की राजनीति का मुद्दा देखने को मिला था. दरअसल, ग्राम प्रधान का चुनाव में मंजू देवी और क्रांति देवी आमने-सामने आई थीं. इसके लिए सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी और प्रधानजी के परिवार ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. हालांकि भूषण (बनराकस) और उसकी पत्नी क्रांति देवी की ताकत चुनाव प्रचार में भारी पड़ी और वह चुनाव जीत गए. इसके अलावा रिंकी और सचिव जी के रिश्ते में भी नजदीकियां देखने को मिली.

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