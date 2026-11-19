आज मल्टीप्लेक्स के दौर में फिल्म देखना काफी आसान हो गया है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग के जरिए दर्शक अपनी पसंद की सीट भी चुन सकते हैं. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब किसी बड़ी फिल्म का टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता था. सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लगती थीं और कई बार दर्शकों को टिकट के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था. अस्सी और नब्बे के दशक में फिल्मों का ऐसा ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता था. उस दौर की एक फिल्म ऐसी भी थी, जिसके शो लगातार हाउसफुल रहे और दर्शकों के बीच उसका जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

एक फिल्म में नजर आए तीन बड़े सुपरस्टार

1988 में रिलीज हुई फिल्म ‘जीते हैं शान से' उस दौर की चर्चित मल्टी-स्टारर फिल्मों में से एक थी. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और संजय दत्त एक साथ नजर आए थे. तीनों कलाकारों की अपनी अलग फैन फॉलोइंग थी और इन्हें एक ही फिल्म में देखना दर्शकों के लिए किसी खास मौके से कम नहीं था. फिल्म में मंदाकिनी, विजेता पंडित और डैनी डेंजोंगपा भी अहम भूमिकाओं में थे.

फिल्म का निर्देशन कावड़ शर्मा ने किया था. तीन बड़े सितारों की मौजूदगी, एक्शन और मनोरंजन से भरपूर कहानी ने इसे दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया. उस समय फिल्म को लेकर ऐसा माहौल था कि सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी.

तीन दोस्तों की कहानी ने जीता दिल

‘जीते हैं शान से' की कहानी तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक-दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. तीनों जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं. हालांकि, हालात और कुछ लोगों की साजिश उनके रिश्ते में दरार पैदा कर देती है. कहानी में दोस्ती, प्यार, बदला और भावनाओं का मेल देखने को मिलता है. आखिरकार दोस्त एकजुट होकर बुराई का मुकाबला करते हैं.

गानों का भी खूब चला जादू

फिल्म के गाने भी इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह बने थे. ‘जुली जुली जुली, जॉनी का दिल तुम पर आया जुली' आज भी कई लोगों को याद है. इसके अलावा ‘गोविंदा गोविंदा', ‘जीते हैं शान से' और ‘प्यार के लिए' जैसे गानों ने फिल्म के मनोरंजन को और बढ़ाया. मिथुन, गोविंदा और संजय दत्त की स्क्रीन पर मौजूदगी, एक्शन और गानों का तड़का उस दौर के दर्शकों को खूब पसंद आया था. यही वजह है कि यह फिल्म आज भी अस्सी के दशक की यादगार फिल्मों में शामिल है.

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