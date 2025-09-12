विज्ञापन

पुनीत इस्सर ने शेयर किया बिग बॉस का वीडियो, 'जुम्मे की रात' गाने पर किया ऐसा डांस, हंस-हंसकर लोटपोट हुए सलमान खान

बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है और वीकेंड के वार पर सलमान मस्ती करते हुए नजर आते हैं. सलमान का बिग बॉस में अलग अंदाज देखने को मिलता है. पुनीत इस्सर ने बिग बॉस 8 का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भाईजान के गाने पर डांस कर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पुनीत इस्सर ने शेयर किया बिग बॉस का वीडियो, 'जुम्मे की रात' गाने पर किया ऐसा डांस, हंस-हंसकर लोटपोट हुए सलमान खान
पुनीत इस्सर का डांस देख सलमान खान की छूट
नई दिल्ली:

रियलिटी शो बिग बॉस को सलमान खान कई साल से होस्ट कर रहे हैं. वो वीकेंड के वार में कॉन्टेस्टेंट के साथ ढेर सारी मस्ती तो करते ही हैं साथ ही क्लास भी लगाते हैं. कई बार सलमान खान को बिग बॉस के 'वीकेंड का वार' में इतना हंसते हुए देखा गया है कि फैंस भी खुश हो जाते हैं. सलमान का बिग बॉस से एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो पुनीत इस्सर का डांस (Puneet Issar Dance Video) देखकर जोर-जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं. पुनीत सलमान के अंदाज में डांस कर रहे हैं. इस वीडियो को खुद पुनीत इस्सर ने शेयर किया है.

ये भी पढ़ें: महाभारत के 'दुर्योधन' की वाइफ की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- इनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी होंगी फेल

पुनीत ने किया सलमान के गाने पर डांस

पुनीत इस्सर भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं. वो बिग बॉस के 8वें सीजन का हिस्सा बने थे. वो बिग बॉस के घर में लंबे समय तक टिके थे. शो में पुनीत इस्सर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे. उन्होंने लड़ाई करने के साथ टास्क भी सब अच्छे से किया था. बिग बॉस 8 के वीकेंड के वार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुनीत इस्सर सलमान की तरह जुम्मे की रात है पर डांस करते नजर आ रहे हैं. पुनीत को डांस करता देख सलमान खान जोर-जोर से हंस रहे हैं. सलमान के डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

पुनीत ने शेयर किया वीडियो

पुनीत इस्सर ने ही अपना और सलमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- बिग बॉस गोल्डन मूमेंट. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- वो सलमान से बेहतर डांस कर रहे हैं. दूसरे ने लिखा- पुनीत रियल सुपरस्टार हैं. एक ने लिखा- क्या परफॉर्मेंस है यार, मजा आ गया. पुनीत इस्सर के डांस की लोग तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं. कई सेलेब्स ने भी उनके वीडियो पर कमेंट किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Puneet Issar Dance Video, Puneet Issar Bigg Boss, Salman Khan Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com