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'षड्यंत्र' होस्ट करेंगे पुनीत इस्सर, रहस्य-अपराध और सस्पेंस से भरपूर होगा शो

एचएमआर म्यूजिक रिकॉर्ड्स ने अपने बैनर एचएमआर क्राइम फाइल्स के तहत नई क्राइम सीरीज षड्यंत्र का भव्य प्रीमियर आयोजित किया. इस विशेष क्राइम सीरीज में दिग्गज अभिनेता पुनीत इस्सर एक प्रभावशाली भूमिका में नजर आएंगे.

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'षड्यंत्र' होस्ट करेंगे पुनीत इस्सर, रहस्य-अपराध और सस्पेंस से भरपूर होगा शो
'षड्यंत्र' होस्ट करेंगे पुनीत इस्सर, रहस्य-अपराध और सस्पेंस से भरपूर होगा शो
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एचएमआर म्यूजिक रिकॉर्ड्स ने अपने बैनर एचएमआर क्राइम फाइल्स के तहत नई क्राइम सीरीज षड्यंत्र का भव्य प्रीमियर आयोजित किया. इस विशेष क्राइम सीरीज में दिग्गज अभिनेता पुनीत इस्सर एक प्रभावशाली भूमिका में नजर आएंगे. प्रीमियर में मनोरंजन जगत से जुड़े कई कलाकारों, मीडिया प्रतिनिधियों और खास मेहमानों ने शिरकत की. यह शाम एक नए क्राइम स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट की शुरुआत के नाम रही.

रहस्य, अपराध, सस्पेंस की कहानी

अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले पुनीत इस्सर षड्यंत्र में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. यह सीरीज दर्शकों को रहस्य, अपराध, सस्पेंस और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी दुनिया में ले जाने का वादा करती है. कहानी मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और उन परिस्थितियों को सामने लाती है, जो सुनियोजित साजिशों को जन्म दे सकती हैं.

प्रीमियर के मौके पर अभिनेता पुनीत इस्सर ने कहा, “क्राइम कहानियों ने हमेशा दर्शकों को आकर्षित किया है, क्योंकि ये उन्हें कहानी के अंत तक अनुमान लगाते रहने पर मजबूर करती हैं. षड्यंत्र Shadyantra मेरे लिए एक दिलचस्प प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें सस्पेंस, ड्रामा और मजबूत किरदारों का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. मैं उत्साहित हूं कि दर्शक इस सीरीज़ को देखें और जानें कि कहानी आखिर किस मोड़ पर पहुंचती है.”

इस अवसर पर एचएमआर म्यूजिक रिकॉर्ड्स के सीएमडी रंजीत कुमार झा भी मौजूद रहे. उन्होंने कंपनी के क्राइम-कंटेंट के क्षेत्र में कदम रखने के उद्देश्य और विजन को साझा किया.

दिलचस्प कहानियां

एचएमआर म्यूजिक रिकॉर्ड्स के सीएमडी रंजीत कुमार झा ने कहा, “एचएमआर क्राइम फाइल्स के जरिए हमारा उद्देश्य दर्शकों के लिए ऐसी रोचक और मनोरंजक क्राइम कहानियां प्रस्तुत करना है, जिनकी अपनी एक अलग पहचान हो. षड्यंत्र इस सफर की एक रोमांचक शुरुआत है और पुनीत इस्सर जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना इस लॉन्च को और खास बनाता है. हम इस सीरीज़ को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं.”

षड्यंत्र का भव्य प्रीमियर एचएमआर म्यूजिक रिकॉर्ड्स के क्राइम स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में नए सफर की शुरुआत का प्रतीक रहा. एचएमआर क्राइम फाइल्स के माध्यम से कंपनी सस्पेंस, ड्रामा और प्रभावशाली किरदारों से भरपूर दिलचस्प कहानियां दर्शकों के सामने लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

पुनीत इस्सर की दमदार मौजूदगी के साथ षड्यंत्र उन दर्शकों के लिए एक दिलचस्प क्राइम एंटरटेनमेंट अनुभव लेकर आने का वादा करती है, जिन्हें रहस्य, अपराध और सस्पेंस से भरपूर कहानियां पसंद हैं.

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