पीली साड़ी, कान में झुमके और हाथ में गन, राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का रिलीज हुआ लुक, देख फैंस बोले- वेलकम बैक देसी गर्ल

एस.एस. राजामौली इन दिनों अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं. फिलहाल उन्होंने अपनी इस फिल्म के टाइटल की घोषणा नहीं की है. लेकिन इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं. इन सभी कलाकारों के फैंस एस.एस. राजामौली की फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं. इस बीच इस बेनाम फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. जिसमें एक्ट्रेस का एक्शन अंदाज देखते ही बन रहा है. प्रियंका चोपड़ा का लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है.

पोस्टर में प्रियंका चोपड़ा को यलो कलर की साड़ी में देखा जा सकता है. उन्होंने सैंडल पहनी हुई है और उनके हाथ में बंदूक नजर आ रही है. पोस्टर में प्रियंका चोपड़ा फुल एक्शन में दिख रही हैं. इस पोस्टर में उनके किरदार के नाम का भी खुलासा हो गया है. एस.एस. राजामौली की फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के किरदार का नाम मंदाकिनी है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के फैंस पोस्टर को खूब पसंद कर रहे हैं. साथ कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस ने प्रियंका चोपड़ा के भारतीय फिल्मों की वापसी पर वेलकमबैक लिखा है.

आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा से पहले एस.एस. राजामौली की इस फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का लुक रिलीज हुआ था. जैसे ही इस लुक को रिलीज किया गया तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. सोशल मीडिया पर इस लुक की कई पुराने किरदारों से तुलना होने लगी तो किसी ने कह डाला कि यह एआई से बना है. बात करें फिल्म की तो बताया जा रहा है कि एस.एस. राजामौली की इस फिल्म का बजट करीब 1000 करोड़ रुपये है. इस फिल्म की शूटिंग को दुनियाभर में अंजाम दिया जा रहा है.

