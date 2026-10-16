प्रियंका चोपड़ा जोनस को मिला ‘वुमन ऑफ इम्पैक्ट’ सम्मान, हॉलीवुड में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने में योगदान को मिली पहचान

प्रियंका चोपड़ा जोनस को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया है. लॉस एंजिलिस में 15 अक्टूबर को आयोजित तीसरे सालाना ‘इनस्टाइल इमेजमेकर अवॉर्ड्स' में प्रियंका को ‘वुमन ऑफ इम्पैक्ट' सम्मान दिया गया. यह सम्मान मनोरंजन जगत में उनके योगदान के साथ-साथ महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने और अलग-अलग आवाजों को मंच देने की दिशा में उनके काम को पहचान देता है.

प्रियंका ने बनाई अलग पहचान

इस मौके पर अभिनेता मेगन सूरी, अवंतिका वंदनापु और अमिता राव ने प्रियंका को यह सम्मान प्रदान किया. भारतीय सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रियंका ने हॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. अभिनय के अलावा वह निर्माता और उद्यमी के रूप में भी सक्रिय हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस ‘पर्पल पेबल पिक्चर्स' के जरिए अलग तरह की कहानियों और नए कलाकारों को सामने लाने की कोशिश की जाती रही है.

प्रियंका का अंतरराष्ट्रीय करियर केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा है. वह फैशन और मनोरंजन से जुड़ी चर्चाओं में भी लगातार मौजूद रहती हैं. ‘वुमन ऑफ इम्पैक्ट' सम्मान इसी व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है, खासकर ऐसे समय में जब हॉलीवुड में प्रतिनिधित्व और महिलाओं के लिए समान अवसरों को लेकर चर्चा जारी है.

बनारसी कपड़े से तैयार परिधान में पहुंचीं प्रियंका

अवॉर्ड समारोह में प्रियंका अपने लुक को लेकर भी चर्चा में रहीं. उन्होंने फैशन लेबल माटिएर फेकाल के स्प्रिंग 2027 कलेक्शन का गुलाबी रंग का परिधान पहना था, जिसे उनके स्टाइलिस्ट लॉ रोच ने तैयार किया था. इस आउटफिट में गहरी नेकलाइन वाला स्ट्रक्चर्ड टॉप, नाटकीय अंदाज में बनी स्लिट स्लीव्स और फिटेड पेंसिल स्कर्ट शामिल थी. परिधान पर सुनहरी कढ़ाई भी की गई थी.

इस लुक की एक खास बात इसमें इस्तेमाल किया गया बनारसी कपड़ा था, जिसे तिल्फी बनारस से लिया गया था. प्रियंका ने अपने लुक को चौकोर नोक वाली सैंडल, छोटे इयररिंग्स और खुले, घने बालों के साथ पूरा किया. इस तरह उनके परिधान में अंतरराष्ट्रीय फैशन और भारतीय कपड़े का मेल देखने को मिला.

हेइडी क्लम के साथ भी नजर आईं प्रियंका

समारोह के दौरान प्रियंका और मॉडल हेइडी क्लम भी साथ समय बिताती नजर आईं. दोनों की तस्वीरों और वीडियो से कार्यक्रम का हल्का-फुल्का और दोस्ताना माहौल सामने आया.

‘इनस्टाइल इमेजमेकर अवॉर्ड्स' में हॉलीवुड के उन पेशेवरों के काम को सम्मानित किया जाता है, जो किसी कलाकार के पर्दे पर और सार्वजनिक जीवन में दिखने वाले अंदाज को आकार देते हैं. इनमें स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर शामिल हैं.

प्रियंका को मिला यह सम्मान ऐसे में अहम है कि उनकी पहचान अब केवल एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं है. भारतीय फिल्मों से अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत तक पहुंची प्रियंका अभिनय, निर्माण और महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं. ‘वुमन ऑफ इम्पैक्ट' सम्मान उनके इसी सफर और प्रभाव को रेखांकित करता है.