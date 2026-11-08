प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज, विदेश में यूं देसी अंदाज में मना रहीं त्योहार

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपने दीवाली सेलिब्रेशन की झलक फैंस के साथ शेयर की. देसी गर्ल ने पति निक जोनास और बेटी मालती मैरी के साथ बिताए खास पलों की कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें पोस्ट कीं. प्रियंका ने इस मौके पर भारी-भरकम कढ़ाई वाला मैरून और गोल्ड वर्क वाला ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था. इसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं. निक जोनास ने भी कुर्ता और कढ़ाई वाली जैकेट वाला एथनिक लुक चुना था. कपल रोशनी, मोमबत्ती, फूलों की सजावट और खूबसूरती से जगमगाते माहौल में जश्न मनाता नजर आया.

एक तस्वीर में प्रियंका और निक अपनी प्यारी बेटी के साथ पोज देते नजर आए. पूरा परिवार साथ में खूबसूरत तस्वीरों के लिए पोज देते हुआ फैमिली गोल्स सेट करता नजर आया. एक और कैजुअल फोटो में प्रियंका ट्रेडिशनल इंडियन फूड इंजॉय करती दिखीं. ये त्योहार के मजेदार और स्वाद से भरे पलों की झलक देता है. उन्होंने अपने फेस्टिव लुक की एक और तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे घूमकर अपनी ड्रेस को फ्लॉन्ट कर रही हैं. इन तस्वीरों के साथ प्रियंका ने दिल से लिखा मैसेज भी पोस्ट किया, इस दीवाली के कुछ पसंदीदा कैमरा रोल मोमेंट्स. आप सभी को बहुत-बहुत शुभ दीवाली.

प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो प्रियंका अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर पर्पल पेबल पिक्चर्स के तहत ‘वेंटिलेटर 2' की अनाउंसमेंट की है. इसमें डायरेक्टर राजेश मापूसकर फिर से राइटर और डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं. 2016 की नेशनल अवॉर्ड विजेता मराठी फिल्म का यह सीक्वल 2027 में रिलीज होने वाला है. इसके अलावा प्रियंका साल 2027 में फिल्म वाराणसी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आ रही हैं.