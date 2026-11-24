अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हैं, जहां वे अपनी फिल्म ब्लूफ्लाई की शूटिंग के बीच परिवार के साथ छुट्टियों के पल बिता रही हैं. मंगलवार (24 नवंबर) को अभिनेत्री ने बेटी के साथ यादगार पलों की झलकियां शेयर की. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में दोनों को जानवरों के साथ खेलते और करीब से मिलते देखा जा सकता है. एक तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती को गोद में लिए एक गैंडे के पास खड़ी नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में एक्ट्रेस जिराफ को खाना खिलाती दिख रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में मालती भी जानवर को खाना खिलाती नजर आ रही है.

एक और तस्वीर में मालती को एक छोटे से सरीसृप के साथ बैठी भी देखा गया. एक और प्यारे पल में प्रियंका मालती के साथ जंगल वाले इलाके में पोज देती नजर आईं, वहीं एक और तस्वीर में वह मुस्कुराती नजर आ रही हैं, जब लीमर उनके आसपास थे. तस्वीरों की इस सीरीज में प्रियंका और मालती को एक कंगारू के साथ समय बिताते हुए भी देखा गया, जिसमें एक्ट्रेस अपनी बेटी के पास बैठकर जानवर के साथ खेल रही हैं. इस दौरान उनके साथ स्टाफ और दूसरे लोग भी थे. अभिनेत्री ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "एक ऐसा दिन, जिसे बस संभालकर रख लेने का मन करे."

उन्होंने इस अनुभव को खास बनाने के लिए रसेल क्रो का शुक्रिया अदा किया और ऑस्ट्रेलिया जू में गर्मजोशी से स्वागत के लिए टेरी इरविन को भी धन्यवाद दिया. प्रियंका ने स्टीव इरविन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उनकी विरासत को भी याद किया और लिखा कि जंगली जानवरों के लिए उनका प्यार और देखभाल पूरी जगह में महसूस की जा सकती है. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस समय आने वाली साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लूफ्लाई' की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिसमें रसेल क्रो हैं और इसका निर्देशन निमरोद एंटल कर रहे हैं. फिल्म के अप्रैल 2027 में दुनियाभर में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.

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