लाल किले की घटना पर प्रियंका चोपड़ा ने जताया दुख, बोलीं- सुरक्षित और सतर्क रहें

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. सोमवार शाम को एक कार में विस्फोट होने से कम से कम 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए.

लाल किले की घटना पर प्रियंका चोपड़ा ने जताया दुख
नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. सोमवार शाम को एक कार में विस्फोट होने से कम से कम 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए. यह घटना पुरानी दिल्ली के चहल-पहल भरे इलाके में हुई, जहां पर्यटक और दुकानदारों की भारी भीड़ रहती है. पुलिस ने इसे आतंकी हमले का रूप दिया है और जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ितों के लिए न्याय का वादा किया है.

इस दर्दनाक हादसे पर बॉलीवुड और साउथ के कई सितारे सोशल मीडिया पर उतर आए. मंगलवार को प्रियंका चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, "लाल किले के दृश्य देखकर दिल टूट रहा है. इतना डर, अफरा-तफरी और दुख. घायलों के लिए मेरी प्रार्थना और मृतकों के परिवारों के लिए संवेदनाएं. जल्द ही जवाब मिलने की उम्मीद. तब तक सुरक्षित और सतर्क रहें." उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई.

वहीं अल्लू अर्जुन ने भी एक्स पर पोस्ट किया, "दिल्ली के लाल किले के पास हुई इस दुखद घटना से गहरा सदमा पहुंचा है. पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मेरी प्रार्थना. शांति जल्द लौटे." सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "लाल किले के धमाके से प्रभावित सभी के लिए मेरी संवेदनाएं. दिल्ली, मजबूत रहो और सुरक्षित रहो."

इन सबके बीच प्रियंका चोपड़ा अपनी व्यस्तता में भी देश के साथ खड़ी नजर आ रही हैं. वह 15 नवंबर 2025 को हैदराबाद में होने वाले ग्रैंड ग्लोबट्रॉटर इवेंट के लिए तैयार हो रही हैं. एसएस राजामौली और महेश बाबू के साथ मिलकर वह अपनी आने वाली फिल्म एसएसएमबी29 के बड़े अनावरण में हिस्सा लेंगी. रामोजी फिल्म सिटी में होने वाले इस शो में 50,000 फैंस शामिल होंगे. यहां फिल्म का टाइटल, टीजर और किरदारों का पहला लुक दिखाया जाएगा. पृथ्वीराज सुकुमारन भी इसमें अहम भूमिका में हैं. यह इवेंट जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम होगा. फैंस प्रियंका की बहादुरी और संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं. सभी यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसे हादसे दोबारा न हों और पीड़ितों को न्याय मिले.
 

