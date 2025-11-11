एलियन शिकारी की वापसी से थर्राया बॉक्स ऑफिस, प्रिडेटर बैडलैण्ड्स ने ओपनिंग पर तोड़ा रिकॉर्ड, बनी ब्लॉकबस्टर

यौत्जा यानी वो डरावना एलियन शिकारी फिर लौट आया है. और इस बार सीधे बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया है. निर्देशक डैन ट्रैक्टनबर्ग की फिल्म प्रिडेटर: बैडलैण्ड्स ने दुनियाभर में करीब अस्सी मिलियन डॉलर की कमाई कर सबको चौंका दिया. जिसमें से आधी कमाई सिर्फ अमेरिका से आई है. लगभग एक सौ पांच मिलियन डॉलर के बजट से बनी ये फिल्म अब इस फ्रैंचाइज की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है. जिसने एलियन वर्सेस प्रिडेटर (2004) का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके साथ ही ट्रैक्टनबर्ग को ब्लॉकबस्टर बादशाह का खिताब भी मिल गया है. उन्होंने ही प्रे और प्रिडेटर: किलर ऑफ किलर्स जैसी हिट्स दी थीं.

पहली बार शिकार पर निकला शिकारी

फिल्म में एली फैनिंग और नए कलाकार डिमिट्रियस शुस्टर कोलोआमतांगी नजर आते हैं. कहानी एक युवा प्रिडेटर की है जो पहली बार अपने जीवन के सबसे खतरनाक शिकार पर निकलता है. उसकी हर गलती उसे मौत के करीब ले जा सकती है. दर्शकों को ऐसा रोमांचक एक्सपीरियंस लंबे समय से नहीं मिला था. जिसमें एलियन का हमला, इंसानों की जद्दोजहद और हर सीन में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन. ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही एक ही जैसी कहानियों से ऊब चुके लोगों को कुछ नया देखने को मिल रहा है. प्रिडेटर: बैडलैण्ड्स ने उन्हें फिर वही जोश, डर और रोमांच दे दिया जो आमतौर पर बड़ी फिल्मों को देखने के बाद मिलता है. ये साफ है कि यौत्जा की दीवानगी अब भी ज़िंदा है और ट्रैक्टनबर्ग ने इसे फिर से जबरदस्त बना दिया है.

बाकी फिल्मों की हालत

जहां प्रिडेटर: बैडलैण्ड्स ने धमाल मचा दिया, वहीं बाकी फिल्मों का हाल कुछ खास नहीं रहा. रिलिजियस बैकग्राउंड पर बनी साराज ऑयल ने केवल4.5 मिलियन डॉलर कमाए. जबकि कोर्टरूम ड्रामा न्यूरेमबर्ग बस 4.1 मिलियन डॉलर तक सीमित रही. जेनिफर लॉरेंस और रॉबर्ट पैटिनसन की डाई माई लव भी सिर्फ 2.8 मिलियन डॉलर तक ही पहुंच सकी. और सिडनी स्वीनी की बॉक्सिंग जीवनी क्रिस्टी तो टॉप टैन में भी जगह नहीं बना पाई.