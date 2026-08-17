विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा और अलका याग्निक का 21 साल पुराना वो गाना जो हर हल्दी-मेहंदी में देता है सुनाई, लड़कियां करती हैं झूमकर डांस

21 साल पहले आया प्रियंका चोपड़ा का ये गाना आज भी हल्दी-मेहंदी की रौनक बढ़ा देता है. अलका याज्ञनिक की सुरीली आवाज, शादी वाला माहौल और दिल छू लेने वाले बोल इसे ऐसा गाना बनाते हैं, जिस पर लड़कियां आज भी झूमने लगती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
प्रियंका चोपड़ा और अलका याग्निक का 21 साल पुराना वो गाना जो हर हल्दी-मेहंदी में देता है सुनाई, लड़कियां करती हैं झूमकर डांस
हल्दी-मेहंदी में आज भी बजता है प्रियंका चोपड़ा का ये 21 साल पुराना गाना!
NDTV

शादी का मौका हो और माहौल में थोड़ा नाच-गाना न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. खासकर हल्दी और मेहंदी की रस्मों में ऐसे गाने खूब बजते हैं, जिन पर दुल्हन की सहेलियां और घर की लड़कियां जमकर डांस कर सकें. साल 2005 में आई फिल्म ‘बरसात' का ‘साजन साजन साजन' भी ऐसा ही गाना है. प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बसु और बॉबी देओल पर फिल्माए गए इस गीत में प्यार के साथ शादी और दुल्हन बनने का रंग साफ नजर आता है. अलका याज्ञनिक, प्रियंका चोपड़ा और कैलाश खेर की आवाजों, समीर के बोल और नदीम-श्रवण के संगीत से सजा यह गीत दो दशक से ज्यादा वक्त बाद भी शादी के जश्न में खूब पसंद किया जाता है.

‘साजन साजन साजन' की सबसे खास बात इसका शादी वाला माहौल है. गाने में दुल्हन बनने और अपने साजन के लिए सजने की बात है. यही वजह है कि यह गीत हल्दी और मेहंदी जैसे मौकों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है. गाने की धुन शुरू होते ही माहौल में एक अलग तरह की मस्ती आ जाती है. यही कारण है कि शादी के फंक्शन में लड़कियों के ग्रुप डांस के लिए यह गाना आज भी पसंद किया जाता है.

प्रियंका, बिपाशा और बॉबी पर फिल्माया गया था गाना

फिल्म ‘बरसात' में बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु मुख्य भूमिकाओं में थे. ‘साजन साजन साजन' को भी इन्हीं कलाकारों पर फिल्माया गया था. गाने में अलका याज्ञनिक के साथ-साथ प्रियंका चोपड़ा की भी आवाज है. वहीं गाने के अंतिम हिस्से में कैलाश खेर की आवाज की छोटी-सी झलक आती है, जो गाने को एक अलग और खास रंग दे जाती है.  गाने के बोल समीर ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत नदीम-श्रवण ने तैयार किया था. प्यार और शादी के रंग वाले बोलों के साथ संगीत भी ऐसा रखा गया कि गीत सुनते ही जश्न का माहौल महसूस होने लगता है.

21 साल बाद भी शादी की प्लेलिस्ट में कायम

‘बरसात' को रिलीज हुए करीब 21 साल हो चुके हैं, लेकिन ‘साजन साजन साजन' की जगह शादी के मौकों पर अभी भी बनी हुई है. धुन शुरू होते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और शादी में मौजूद लोगों का डांस करने का मन करने लगता है. यही वजह है कि 21 साल पुराना यह गाना आज भी शादी के जश्न में अपनी जगह बनाए हुए है.

ये भी पढ़ें: मोहम्मद रफी और मन्ना डे का 59 साल पुराना गाना, आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर करता है ये गीत, शरारत और चुलबुलापन से भरपूर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saajan Saajan Saajan Song, Wedding Songs, Priyanka Chopra, Barsaat, Alka Yagnik
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com