प्रियंका चोपड़ा और अलका याग्निक का 21 साल पुराना वो गाना जो हर हल्दी-मेहंदी में देता है सुनाई, लड़कियां करती हैं झूमकर डांस

शादी का मौका हो और माहौल में थोड़ा नाच-गाना न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. खासकर हल्दी और मेहंदी की रस्मों में ऐसे गाने खूब बजते हैं, जिन पर दुल्हन की सहेलियां और घर की लड़कियां जमकर डांस कर सकें. साल 2005 में आई फिल्म ‘बरसात' का ‘साजन साजन साजन' भी ऐसा ही गाना है. प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बसु और बॉबी देओल पर फिल्माए गए इस गीत में प्यार के साथ शादी और दुल्हन बनने का रंग साफ नजर आता है. अलका याज्ञनिक, प्रियंका चोपड़ा और कैलाश खेर की आवाजों, समीर के बोल और नदीम-श्रवण के संगीत से सजा यह गीत दो दशक से ज्यादा वक्त बाद भी शादी के जश्न में खूब पसंद किया जाता है.

‘साजन साजन साजन' की सबसे खास बात इसका शादी वाला माहौल है. गाने में दुल्हन बनने और अपने साजन के लिए सजने की बात है. यही वजह है कि यह गीत हल्दी और मेहंदी जैसे मौकों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है. गाने की धुन शुरू होते ही माहौल में एक अलग तरह की मस्ती आ जाती है. यही कारण है कि शादी के फंक्शन में लड़कियों के ग्रुप डांस के लिए यह गाना आज भी पसंद किया जाता है.

प्रियंका, बिपाशा और बॉबी पर फिल्माया गया था गाना

फिल्म ‘बरसात' में बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु मुख्य भूमिकाओं में थे. ‘साजन साजन साजन' को भी इन्हीं कलाकारों पर फिल्माया गया था. गाने में अलका याज्ञनिक के साथ-साथ प्रियंका चोपड़ा की भी आवाज है. वहीं गाने के अंतिम हिस्से में कैलाश खेर की आवाज की छोटी-सी झलक आती है, जो गाने को एक अलग और खास रंग दे जाती है. गाने के बोल समीर ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत नदीम-श्रवण ने तैयार किया था. प्यार और शादी के रंग वाले बोलों के साथ संगीत भी ऐसा रखा गया कि गीत सुनते ही जश्न का माहौल महसूस होने लगता है.

21 साल बाद भी शादी की प्लेलिस्ट में कायम

‘बरसात' को रिलीज हुए करीब 21 साल हो चुके हैं, लेकिन ‘साजन साजन साजन' की जगह शादी के मौकों पर अभी भी बनी हुई है. धुन शुरू होते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और शादी में मौजूद लोगों का डांस करने का मन करने लगता है. यही वजह है कि 21 साल पुराना यह गाना आज भी शादी के जश्न में अपनी जगह बनाए हुए है.

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