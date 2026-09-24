प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे सेलिब्रेट किया निक जोनस का 34वां बर्थडे, प्राइवेट जेट में सवार था पूरा परिवार, देखें Photos

हॉलीवुड स्टार सिंगर और एक्टर निक जोनस ने 16 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस खास बर्थडे वीक की झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिखाई. निक ने प्रियंका को डेडिकेट करते हुए एक पोस्ट लिखी. अपनी पत्नी को एक खूबसूरत बर्थडे वीक प्लान करने के लिए थैंक्यू कहा और साथ में कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं. पहली तस्वीर में आप निक और प्रियंका को रोमांटिक पोज देते देख सकते हैं. अगली तस्वीर में दोनों गोल्फ खेलते दिख रहे हैं. इसके बाद आती है निक के बर्थडे केक की फोटो. इसके अलावा निक ने अपनी, अपनी बेटी मालती और अपने गेम टाइम की झलक दिखाई.

निक की पोस्ट को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. वहीं लोग इस शानदार प्लानिंग के लिए प्रियंका की भी खूब तारीफ कर रहे हैं. वैसे बता दें कि लव बर्ड्स निक और प्रियंका के लिए ये कुछ नया नहीं. बर्थडे और एनिवर्सरी पर उनकी कई ऐसी प्लानिंग्स पब्लिक को रिलेशनशिप गोल्स देती ही रहती हैं. प्रियंका अपने पति निक और बेटी मालती के बेहद करीब हैं और वे उनके साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़तीं. अभी कुछ समय पहले प्रियंका भारत आई हुई थीं तो उनके साथ निक और मालती भी थे.

वर्कफ्रंट पर क्या है सीन?

प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वे जल्द एस.एस.राजामौली की मचअवेटेड फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू लीड रोल में हैं. महेश बाबू और राजामौली के साथ प्रियंका की ये पहली फिल्म है. दर्शकों को इस फिल्म से खासी उम्मीदें हैं क्योंकि एक तो इसकी झलक पहले से ही एक्साइटमेंट बढ़ा चुका है. दूसरी बात ये कि दर्शक जानना चाहते हैं कि इस फिल्म की कहानी को किस तरह बुना गया है. इतना ही नहीं इस फिल्म को नितेश तिवारी की रामायण के लिए टक्कर भी माना जा रहा है हालांकि फिल्म की रिलीज डेट आसपास तक नहीं हैं. रामायण दिवाली 2026 के करीब रिलीज होने वाली है वहीं रामायण 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होने वाली है.

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