जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को जलाने के लिए इस खतरनाक विलेन से किया रोमांस, वह हीरो की तरह व्यवहार करने लगा था, उसकी निगाहें...
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को जलाने के लिए इस खतरनाक विलेन से किया रोमांस
बॉलीवुड में लव स्टोरीज और ब्रेकअप की अनगिनत कहानियां हैं. हालांकि कुछ ऐसी जोड़ियां भी हुईं, जिन्होंने ऑन-स्क्रीन फैंस के दि्लों पर राज किया. वहीं ऑफ-स्क्रीन भी सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियों में से एक बन गईं. इनमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी शामिल हैं. बॉलीवुड के रफ-एंड-टफ ही-मैन और ऑन-स्क्रीन इंडिया की ड्रीम गर्ल न केवल सिनेमा की सबसे बेहतरीन ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक थीं, बल्कि ऑफ-स्क्रीन भी लव कपल थे. शोले, सीता और गीता और ड्रीम गर्ल जैसी फ़िल्मों में उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने न सिर्फ़ दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक बन गए.

हालांकि एक दूसरे से बेहद प्यार करने के बाद भी इनके प्यार में कई चुनौतियां भी थीं. फिर भी, उनका प्यार परवान चढ़ा. हेमा और धर्मेंद्र ने 1980 में शादी की और तब से अपने अलग-अलग करियर और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बावजूद, उनका रिश्ता बना रहा. को - एक्टर होने से लेकर असल ज़िंदगी में जीवनसाथी बनने तक का उनका सफ़र बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज है.

हेमा मालिनी शेयर किया था सेट का मज़ेदार किस्सा

हेमा ने बताया था कि राजा जानी (1972) के सेट पर हेमा मालिनी को सबसे ख़तरनाक खलनायकों में से एक प्रेम चोपड़ा के साथ कास्ट किया गया था. दरअसल, हेमा ने यह भी कबूल किया कि जिस खलनायक से उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है, वह कोई और नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा हैं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्क्रीन पर उनकी गहरी निगाहें देखकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी.

एक रियलिटी टीवी शो में हेमा ने खूबसूरत शहर उदयपुर में हुई राजा जानी की शूटिंग के एक मज़ेदार पल को याद किया. 'कितना मज़ा आ रहा है' गाने की शूटिंग के दौरान हेमा के ऑन-स्क्रीन किरदार को प्रेम चोपड़ा के किरदार को प्रभावित करना था. एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, "हम उदयपुर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और पूरी फिल्म में एक गाना था. बहुत ही खूबसूरत गाना. मैं फिल्म में धर्मेंद्र को जलाने के लिए गाने में प्रेम चोपड़ा के साथ रोमांस कर रही थी. हालांकि, प्रेम चोपड़ा इतने खुश थे कि उन्होंने एक हीरो की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और धर्मेंद्र जी यह देखकर बहुत चिढ़ जाते थे."

Hema Malini Prem Chopra, Hema Malini Dharmendra Facts, Hema Malini Dharmendra Love Story, Prem Chopra Hema Malini, Hema Malini Dharmendra Films
