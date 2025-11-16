प्रेम चोपड़ा को अस्पताल से मिली छुट्टी, 8 दिन से अस्पताल में चल रहा था इलाज

बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता प्रेम चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. 90 वर्षीय अभिनेता को 8 नवंबर को सांस लेने में दिक्कत और सीने में जकड़न की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के बाद उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ और उन्हें शनिवार को छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को पहले से दिल से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, साथ ही उन्हें वायरल और फेफड़ों में संक्रमण भी हुआ था. हालांकि उनकी हालत कभी भी गंभीर नहीं हुई. उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर शुरू से ही पूरा ध्यान रख रहे थे.

अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर फैन्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों द्वारा उनके जल्द स्वस्थ होने की कामनाएं आने लगीं. अब उनके डिस्चार्ज होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है. प्रेम चोपड़ा हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में गिने जाते हैं. ‘उपकार', ‘प्रेम नगर', ‘बॉबी' जैसी कई सफल फिल्मों में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई. “प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा” वाला उनका मशहूर डायलॉग आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है.

रियल लाइफ में वे जितने सख्त और खतरनाक स्क्रीन पर दिखते थे, असल जीवन में उतने ही विनम्र, मिलनसार और हाजिरजवाब माने जाते हैं. फिलहाल प्रेम चोपड़ा अपने घर पर आराम कर रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह का पालन कर रहे हैं. फैन्स लगातार उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं. 90 साल की उम्र में भी प्रेम चोपड़ा का योगदान और उनकी मौजूदगी बॉलीवुड की विरासत को मजबूत बनाती है.

