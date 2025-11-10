विज्ञापन

अस्पताल में भर्ती हुए प्रेम चोपड़ा, जानें अब कैसी है तबीयत

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ गई है. वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. प्रेम चोपड़ा की उम्र 90 साल है. वह लंबे समय से फिल्मों से दूर चल रहे थे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ गई है. वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. प्रेम चोपड़ा की उम्र 90 साल है. वह लंबे समय से फिल्मों से दूर चल रहे थे. प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के बड़े और पुराने कलाकारों में से एक हैं, जो पर्दे पर शानदार विलेन की भूमिका निभाकर घर-घर में मशहूर हुए. प्रेम चोपड़ा की परिवार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार वह पिछले तीन दिन से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी छाती में कंजेशन होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी हालत में सुधार हो रहा है, अगले तीन-चार दिनों में उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला जा सकता है. प्रेम चोपड़ा ने बड़े पर्दे पर 60 के दशक से लेकर 70, 80 और 90 के दशक में खतरनाक विलेन की भूमिका निभाई थी. प्रेम चोपड़ा ने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, अमरीश पुरी, कादर खान सहित बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है. पर्दे पर प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग का हर कोई कायल रहा है.

प्रेम चोपड़ा की आखिरी फिल्म की बात करें तो वह आखिरी बार फिल्म एनिमल में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका किरदार काफी छोटा था. हालांकि प्रेम चोपड़ा के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म एनिमल साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा के साथ रणबीर कपूर, अनिल कपूर, शक्ति कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे. फिल्म एनिमल  ने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. 

