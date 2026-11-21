इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, प्रभास ने एक बार फिर ऑरमैक्स मीडिया की 'स्टार्स इंडिया लव्स' लिस्ट में नंबर 1 जगह हासिल की है, जो हाल ही में जारी अक्टूबर 2026 की रैंकिंग में टॉप पर है. इस कामयाबी को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि प्रभास इस साल हर महीने लिस्ट में टॉप पर रहे हैं, जो देश भर में उन्हें मिले दर्शकों के अपार प्यार और पॉपुलैरिटी को साफ दिखाता है. लगातार महीनों तक टॉप पर बने रहना अलग-अलग भाषाओं, इलाकों और पीढ़ियों के दर्शकों के साथ उनके बेजोड़ कनेक्शन का सबूत है.

इन सालों में, प्रभास ने एक ऐसी लेगेसी बनाई है जिसकी बराबरी बहुत कम स्टार कर सकते हैं. बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ इंडियन सिनेमा के लेवल को फिर से डिफाइन करने से लेकर सालार और कल्कि 2898 AD जैसी बड़ी एंटरटेनर फिल्में देने तक, वह लगातार बड़े सिनेमाई वेंचर्स का हिस्सा रहे हैं और दर्शकों के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाए रखा है. उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस, वर्सेटिलिटी और अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में ऑडियंस को एक साथ लाने की काबिलियत ने उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना दिया है. ऑरमैक्स लिस्ट में उनका लगातार दबदबा ऑडियंस के उनके नाम से जुड़े भरोसे और एक्साइटमेंट को और मज़बूत करता है.

यह लेटेस्ट अचीवमेंट सुपरस्टार के लिए एक एक्साइटिंग फेज़ में आई है, जब उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं. कल्कि 2898 AD के लिए नेशनल अवॉर्ड जीत ने फिल्म के सफर में एक और माइलस्टोन जोड़ दिया है, जो इसके इम्पैक्ट और इंडियन सिनेमा के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक में प्रभास के कंट्रीब्यूशन को और हाईलाइट करता है. इस बीच, फौजी और स्पिरिट की रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, जिससे इसकी रिलीज़ से काफी पहले ही ज़बरदस्त बज़ बन गया है.

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फौजी, स्पिरिट, सालार 2 और कल्कि 2898 AD पार्ट 2 जैसी एक्साइटिंग लाइनअप के साथ, प्रभास के पास आने वाले सालों में देखने के लिए बहुत कुछ है. हालांकि, 2026 तक ऑरमैक्स 'स्टार्स इंडिया लव्स' लिस्ट में उनकी लगातार नंबर 1 पोजीशन सब कुछ कहती है. महीने दर महीने, उन्हें दर्शकों से बहुत प्यार मिलता रहता है, जिससे भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में उनकी जगह और पक्की हो जाती है.