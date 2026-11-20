अगर आपको लगता था कि ढिंढोरा के किरदार ड्रामेटिक हैं, तो जरा उनकी प्लेलिस्ट सुनिए! भुवन बाम के ढिंढोरा: सीजन 2 का पूरा म्यूजिक एल्बम आ गया है, जिसमें आठ गाने हैं जो शो की दुनिया की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल हैं. टिटू मामा, बबलू जी, जानकी जी, समीर और बंचो के फैमिली ड्रामा और हंसी-मजाक वाले सिचुएशन्स के एक और राउंड के साथ लौटने पर, म्यूजिक को भी काफी कुछ कवर करना है! एक फुल-ब्लोन बॉलीवुड नंबर से लेकर क्वर्की बीट्स, प्लेफुल लिरिक्स और एक रीक्रिएटेड फेवरेट तक, इस एल्बम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. उदित नारायण, पायल देव, जावेद-मोहसिन, आमन त्रिखा, बाली, राघव कौशिक, श्रीराम चंद्रा, अक्षय, आईपी और भी कई कलाकारों के साथ, ये साउंडट्रैक उतना ही मजा, ड्रामा और एंटरटेनमेंट लेकर आता है जितना खुद किरदार!

एल्बम की शुरुआत पहले से रिलीज हो चुके 'बंदे में दम है' से होती है, जिसे जावेद-मोहसिन ने कंपोज किया है, आमन त्रिखा ने गाया है और दानिश साबरी और डी एमसी ने लिखा है. लेकिन ये तो बस शुरुआत है. 'मैं ऐसी हूँ', जिसे सनी एम.आर. ने कंपोज किया है, भुवन बाम ने लिखा है और राजेश्वरी राज ने गाया है, अपने अंदाज में एक अलग पर्सनैलिटी लेकर आता है, जबकि 'मैं सिंगर खानदानी' मुज्तबा अजीज नजा के वोकल्स, जावेद-मोहसिन के कंपोजिशन और दानिश साबरी के लिरिक्स के साथ इसे कई गुना ऊपर ले जाता है. और जब आपको लगता है कि आपने एल्बम का मूड समझ लिया है, तब 'तिरकिट' आ जाता है! पायल देव द्वारा कंपोज किया गया और उदित नारायण और पायल देव के वोकल्स वाला, इस ट्रैक के लिरिक्स गीत सागर 'आवाज', आदित्य देव और भुवन बाम ने लिखे हैं, जो लाइन-अप में एक और सरप्राइज जोड़ता है.और भी बहुत कुछ है.

'टूट गिरा', जिसे अक्षय और आईपी ने कंपोज किया है, आईपी ने लिखा है और राघव कौशिक ने गाया है, एक अलग ही अंदाज लेकर आता है, जबकि 'मैंगो शेक', जिसे बाली ने कंपोज किया है और बाली और भुवन बाम ने परफॉर्म किया है, एल्बम में शरारत का तड़का लगाता है. साउंडट्रैक 'मोहब्बत है मिर्ची' को भी एक रीक्रिएटेड वर्जन में वापस लाता है, जिसे हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, संजय छेल ने लिखा है और शान और गायत्री अय्यर ने गाया है. एल्बम का समापन ‘चलते चले' से होता है, जिसमें श्रीराम चंद्रा के वोकल्स हैं और म्यूजिक वैम्पायर, तनिष्क सेठ और मेटलपंप का है. आठ गाने, आठ अलग-अलग फ्लेवर, और ये अंदाजा लगाने का कोई चांस नहीं कि आगे क्या आएगा!

एल्बम के बारे में बात करते हुए भुवन बाम ने कहा, "ढिंढोरा के साथ, हमने कभी भी चीजों को नॉर्मल तरीके से करने में यकीन नहीं किया, तो म्यूजिक अलग क्यों होना चाहिए? मैं चाहता था कि एल्बम में वही पागलपन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जो किरदारों में है. एक मिनट आप कुछ पूरी तरह फिल्मी सुन रहे हैं, और अगले ही मिनट बाली और मैं 'मैंगो शेक' कर रहे हैं! उदित नारायण सर, जावेद-मोहसिन, पायल देव और कई अन्य लोगों को साथ लाना अविश्वसनीय रहा है. मैंने भी कुछ गानों के लिए लिखा है, जिसने इसे मेरे लिए और भी मजेदार बना दिया. हमने इस एल्बम को बनाने में बहुत अच्छा समय बिताया है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसे सुनने में उतना ही मजा आएगा."

कंपोजर जोड़ी जावेद-मोहसिन ने कहा, "ढिंढोरा काम करने के लिए एक ऐसी मजेदार दुनिया है क्योंकि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं. 'बंदे में दम है' और 'मैं सिंगर खानदानी' के साथ, हमें दो बहुत अलग म्यूजिकल स्टाइल्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला. इन ट्रैक्स पर आमन त्रिखा और मुज्तबा अजीज नजा के साथ काम करना एक प्यारा अनुभव था. भुवन को बहुत साफ पता है कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो आपको म्यूजिक के साथ मजा करने की आजादी भी देता है. ढिंढोरा की दुनिया में एक खास पागलपन है, और हम चाहते थे कि हमारे गाने उसी एनर्जी से मेल खाएं."

"तिरकिट' को अपनी आवाज देने वाले लेजेंडरी सिंगर उदित नारायण ने कहा, "जब मैंने पहली बार 'तिरकिट' के बारे में सुना, तो मुझे पूरा आइडिया काफी दिलचस्प लगा. ये एक प्लेफुल गाना है, और मुझे पायल देव के साथ इसे रिकॉर्ड करने में मजा आया. मैंने सालों में कई अलग-अलग तरह के गाने गाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है. भुवन ने ढिंढोरा के साथ एक बहुत ही एंटरटेनिंग दुनिया बनाई है, और मैं इसके म्यूजिक का हिस्सा बनकर खुश हूँ."

सिंगर और कंपोजर पायल देव ने कहा, "'तिरकिट' की सबसे अच्छी बात ये है कि ये खुद को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता. ये मजेदार है, कैची है, और उदित जी का इसे गाना इस अनुभव को और भी बेहतर बना देता है. हमने गाने पर काम करते हुए सच में बहुत अच्छा समय बिताया. भुवन की दुनिया रंग-बिरंगे किरदारों से भरी है, और हम चाहते थे कि म्यूजिक में भी वही प्लेफुल फील हो. मुझे लगता है कि लोगों को ये बहुत पसंद आएगा."

'मैंगो शेक' पर भुवन बाम के साथ कोलैबोरेशन करने वाले रैपर बाली ने कहा, "भुवन और मैं एक साथ गाना बना रहे हैं, तो कुछ सीधा-साधा तो होने वाला नहीं था! 'मैंगो शेक' बिल्कुल वैसा ही ट्रैक है जहाँ आप बिना ज्यादा सोचे मजा कर सकते हैं. हमें इस पर काम करके बहुत मजा आया. इसमें हमारा तरह का ह्यूमर है, हमारी तरह की वाइब है, और मुझे लगता है कि लोग इसे सुनते ही समझ जाएंगे. बस गाना सुनो और एन्जॉय करो!"

'टूट गिरा' पर काम करने वाले कंपोजर्स अक्षय और आईपी ने कहा, "जब हम 'टूट गिरा' पर काम कर रहे थे, तो हम बाकी एल्बम से थोड़ा अलग साउंड लाना चाहते थे. ये उन गानों में से एक है जिसका अपना मूड है, एक ऐसी धुन के साथ जो हमारे दिल के बहुत करीब है और एक खास तरह के नुकसान का एहसास जो इसमें चलता है. हमें कुछ नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने और एक ऐसे साउंड को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला जो हमारे लिए काफी अलग था. राघव कौशिक की आवाज ने इसे सच में पूरा कर दिया. हम इस बात से बहुत खुश हैं कि ये कैसा बना है और हर किसी के इसे सुनने के लिए उत्साहित हैं."

ओल्ड-स्कूल बॉलीवुड चार्म से लेकर रैप, क्वर्की नंबर्स और अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन्स तक, ढिंढोरा 2 एल्बम में हर मूड के लिए कुछ न कुछ है. शो की तरह ही, म्यूजिक भी एक फॉर्मूले पर नहीं टिका है. ये स्टाइल्स के बीच जंप करता है, अलग-अलग म्यूजिकल बैकग्राउंड के कलाकारों को एक साथ लाता है और सरप्राइज देता रहता है और भुवन बाम के इसके सेंटर में होने के साथ, सिर्फ एक ही नियम है - अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद करो.