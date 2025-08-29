विज्ञापन

यूपी के प्रयागराज में फिल्म का सेट बना अखाड़ा, सरेआम आयुष्मान खुराना की फिल्म के क्रू मेंबर संग हुई मारपीट

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के सेट पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी.

नई दिल्ली:

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के सेट पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. प्रयागराज की एक व्यस्त सड़क पर फिल्म की शूटिंग के दौरान, एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ जिसमें स्थानीय लोगों को कथित तौर पर फिल्म क्रू के साथ मारपीट करते देखा गया. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति बिगड़ गई और हाथापाई तक पहुंच गई. इंस्टाग्राम पर वायरल हुए वीडियो में एक अराजक दृश्य दिखाई देता है, जहां स्थानीय लोग क्रू मेंबर्स के पास आते हैं और उनके साथ शारीरिक रूप से उलझते हैं.

झगड़े की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो में तनावपूर्ण माहौल और पुलिस का हस्तक्षेप दिखाई देता है, जिसने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान आयुष्मान खुराना और सारा अली खान एक कार में बैठ सीन की शूटिंग कर रहे थे.'पति पत्नी और वो 2' एक बहुप्रतीक्षित फिल्म है, जो 2019 की हिट फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली फिल्म में दो महिला लीड थीं, लेकिन इस बार फिल्म में तीन महिला लीड होंगी. फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म एक मूल कहानी पर आधारित है, जो 2019 की फिल्म की तरह रीमेक नहीं होगी. मुदस्सर अजीज द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में तब्बू, अभिषेक बनर्जी, मुकेश तिवारी, मनजोत सिंह और राजेश शर्मा जैसे सितारे भी हैं. फिल्म की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन खबरों के अनुसार, यह 2026 की दूसरी छमाही में सिनेमाघरों में आएगी.

