विज्ञापन

Thamma box office collection day 14: फीका रहा सोमवार, फिर भी खाते में आए इतने करोड़, जानें टोटल कलेक्शन

थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी हैं. कहानी आयुष्मान के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पिशाच में बदल जाता है और रश्मिका के किरदार से प्यार करने लगता है.

Read Time: 2 mins
Share
Thamma box office collection day 14: फीका रहा सोमवार, फिर भी खाते में आए इतने करोड़, जानें टोटल कलेक्शन
Thamma Box Office Collection
Social Media
नई दिल्ली:

Thamma box office collection day 14: दिवाली पर रिलीज हुई मैडॉक की फिल्म थामा पर सभी की निगाहें टिकी थीं. इस हॉरर-कॉमेडी को पॉजिटिव रिव्यू मिले और इसने अपने शुरुआती हफ्ते में अच्छा परफॉर्म किया, यहां तक कि दूसरे वीकेंड में भी अपनी स्पीड बनाए रखी. अब जब त्योहार खत्म हो गए हैं, तो फिल्म कैसा परफॉर्म कर रही है? सैकनिल्क के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक थामा ने रिलीज के 14वें दिन ₹1.11 करोड़ की कमाई की, जो अब तक फिल्म का सबसे कम एक दिन का कलेक्शन है. यह उतना चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि सोमवार (3 नवंबर) था और हफ्ते की शुरुआत धीमी रहने की उम्मीद थी. फिल्म का कुल कलेक्शन अब ₹121.41 करोड़ हो गया है.

फिल्म ₹108.4 करोड़ [हिंदी: ₹107.52 करोड़; तेलुगु: ₹88 लाख] अपने पहले हफ्ते में. फिल्म दूसरे वीकेंड में भी स्टेबल रही और शनिवार और रविवार को ₹4 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. अब देखना यह है कि क्या थम्मा आने वाले हफ्ते के दिनों में भी इसी रफ्तार को बरकरार रख पाती है.

हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से है थामा 

सोमवार को एक फैन ने रश्मिका से पूछा कि उन्होंने थामा में अपने किरदार के लिए कैसे तैयारी की ताकि रोमांस और हॉरर का मिक्स अच्छा दिखे. इस पर उन्होंने कहा, "इसका क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को जाता है.. लेकिन मैं इस बात का क्रेडिट लूंगी कि मैं सेट पर निडर और बिना किसी बैगेज के पहुंची."

थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी हैं. कहानी आयुष्मान के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पिशाच में बदल जाता है और रश्मिका के किरदार से प्यार करने लगता है, जिससे ट्विस्ट से भरी एक "खूनी प्रेम कहानी" शुरू होती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thamma, Box Office Collection, Rashmika Mandanna, Horror Comedy, Ayushmann Khurrana, Thamma Box Office Collection, Thamma Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com