शैम्पू के ऐड से 1100 करोड़ की फिल्म तक, 2025 की सबसे बड़ी हीरोइन बनी 20 साल की ये लड़की

फ्रेश हो या बायोपिक, लव एंगल या क्राइम-थ्रिलर फिल्मों के साथ साल 2025 बॉलीवुड के लिए स्टार किड्स का साल रहा. कई नए एक्टर्स ने डेब्यू किया. कुछ ने दमदार एक्टिंग से सफलता हासिल की, तो कुछ को दर्शकों से मिश्रित या निराशाजनक प्रतिक्रियाएं मिलीं. स्टार किड्स के डेब्यू के बीच नेपोटिज्म की बहस गरमाई, लेकिन टैलेंट और एक्टिंग ने साबित किया कि सिर्फ परिवार का नाम ही काफी नहीं है. आर्यन खान से अहान पांडे तक, इन डेब्यूज ने पर्दे पर धमाल मचाया.

आर्यन खान: साल 2025 में डेब्यू करने वाले स्टार किड्स की रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो पहला नाम आता है आर्यन खान का. शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन ने निर्देशन की राह चुनी. आर्यन की डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को रिलीज हुई. इसे आर्यन ने लिखा, सह-निर्मित और निर्देशित किया. सीरीज बॉलीवुड की चकाचौंध और अंदरूनी दुनिया पर आधारित है. यह साल की सबसे चर्चित डेब्यू बनी, ग्लोबली ट्रेंड की और क्रिटिक्स से जबरदस्त सराहना मिली.

अहान पांडे: अनन्या पांडे के चचेरे भाई और चंकी पांडे के भतीजे अहान ने मोहित सूरी के निर्देशन में बनी रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू किया. फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई. अहान की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया और वह रातोंरात स्टार बन गए. अहान का डेब्यू ब्लॉकबस्टर रहा.

राशा थडानी: रवीना टंडन की लाडली राशा ने भी इसी साल एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. अभिषेक कपूर की पीरियड ड्रामा 'आजाद' से उन्होंने डेब्यू किया. 17 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म में राशा की डांस और एक्टिंग, खासकर गाने 'उई अम्मा' को पसंद किया गया. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में असफल रही। फिल्म फ्लॉप रही.

अमान देवगन: अजय देवगन के भांजे अमान ने भी 'आजाद' से ही डेब्यू किया. यह फिल्म अमान और राशा दोनों की पहली फिल्म रही. फिल्म में अजय देवगन का सपोर्टिंग रोल था. अमान की एक्टिंग को सामान्य प्रतिक्रिया मिली. फिल्म का प्रदर्शन कमजोर रहा.

शनाया कपूर: संजय कपूर की बेटी शनाया ने 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू किया. शनाया की पहली फिल्म एक्टर विक्रांत मैसी के साथ आई. फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हुई. शनाया की एक्टिंग को भी कोई खास नहीं बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.

इब्राहिम अली खान: सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम ने 'नादानियां' से डेब्यू किया. फिल्म में उनके साथ खुशी कपूर नजर आईं. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई यह रोमांटिक कॉमेडी नेगेटिव रिव्यूज के साथ फ्लॉप रही.

सारा अर्जुन: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रोल प्ले करने वाली सारा ने भी इसी साल डेब्यू किया. उनकी पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर रही. एक्टर अर्जुन की बेटी सारा ने 'धुरंधर' से लीड डेब्यू किया. फिल्म में वह रणवीर सिंह के अपोजिट हैं. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और 350 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है. फिल्म में सारा की परफॉर्मेंस डिसेंट रही. बता दें कि सारा अर्जुन एक शैम्पू ऐड का चेहरा रही हैं जिनसे उन्हें लोग आज भी पहचानते हैं. इसके अलावा वो बचपन में मैकडॉनल्ड ब्रैंड के लिए भी कमर्शियल कर चुकी हैं. आज सारा बतौर हीरोइन काफी पसंद की जा रही हैं.

