विज्ञापन

परेश रावल की द ताज स्टोरी ने किया कमाल, प्रभास की बाहुबली द एपिक को दी मात, जानें कितनी की कमाई

कुल कमाई के मामले में ‘बाहुबली द एपिक’ अब भी काफी आगे है. लेकिन ‘द ताज स्‍टोरी’ की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. वहीं ‘बाहुबली द एपिक’ का कलेक्शन हर दिन घटता जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
परेश रावल की द ताज स्टोरी ने किया कमाल, प्रभास की बाहुबली द एपिक को दी मात, जानें कितनी की कमाई
परेश रावल की द ताज स्टोरी ने बाहुबली द एपिक को दी मात
नई दिल्ली:

परेश रावल की नई फिल्‍म ‘द ताज स्‍टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी. मंगलवार को रिलीज के 5वें दिन इस फिल्म ने प्रभास और एस.एस. राजामौली की री-रिलीज ‘बाहुबली द एपिक' को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि कुल कमाई के मामले में ‘बाहुबली द एपिक' अब भी काफी आगे है. लेकिन ‘द ताज स्‍टोरी' की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. वहीं ‘बाहुबली द एपिक' का कलेक्शन हर दिन घटता जा रहा है.

‘द ताज स्‍टोरी' का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द ताज स्‍टोरी' ने मंगलवार को 1.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया. ओपनिंग डे पर 1 करोड़ कमाने के बाद फिल्म ने शनिवार को 2 करोड़, रविवार को 2.75 करोड़ और सोमवार को 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी. पांच दिनों में फिल्म का नेट कलेक्शन 8.50 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. तुषार अमरीश गोयल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सीमित स्क्रीन्स के बावजूद दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है. ‘द ताज स्‍टोरी' का बजट महज 25 करोड़ रुपये है और अब ये एक साइलेंट हिट बनने की राह पर है. फिल्म का प्लॉट ताजमहल के इतिहास, उसके विवादित दावों और बंद पड़े 22 कमरों के रहस्यों पर बेस्ड है. जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

‘बाहुबली द एपिक' की रफ्तार थमी, घटती कमाई चिंता बढ़ा रही

दूसरी ओर, प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी स्टारर ‘बाहुबली द एपिक' की कमाई में गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार को फिल्म ने सभी भाषाओं में मिलाकर 1.50 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस किया, जो सोमवार की 1.75 करोड़ रुपये की कमाई से भी कम है. पांच दिनों में फिल्म ने 27.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस 43.65 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. ये री रिलीज ‘तुम्बाड' के 52.25 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में है. हालांकि अब दर्शकों का ध्यान ‘द ताज स्‍टोरी' की ओर ज्यादा झुकता नजर आ रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Taj Story, Paresh Rawal, The Taj Story Box Office, The Taj Story Collection, Paresh Rawal New Film, Baahubali The Epic
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com