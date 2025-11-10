बॉलीवुड के बाद अब साउथ हीरोइनों की मुश्किल बढ़ाने आई महाकुंभ की मोनालिसा, अब करेगी साउथ फिल्मों में एक्टिंग

महाकुंभ से फेमस हुईं मोनालिसा भोसले का नाम अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है. कुंभ मेला में रुद्राक्ष बेचते हुए एक शख्स ने उनकी एक साधारण सी तस्वीर खींची थी. जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. उनकी सादगी, गहरी आंखें और प्यारी सी मुस्कान ने लोगों का दिल छू लिया और पल भर में मोनालिसा ‘कुंभ मेला मोनालिसा' बन गईं. आज वो सिर्फ एक वायरल चेहरा नहीं हैं. बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक नई स्टार हैं. आइए, जानते हैं उनकी जिंदगी के इस शानदार सफर के बारे में. जो अब जल्द ही तेलुगु फिल्म में भी नजर आएंगी.

तेलुगु फिल्म ‘लाइफ' से मोनालिसा का फिल्मी डेब्यू

कुंभ मेले में एक साधारण दिन बिताने वाली मोनालिसा अब फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रख रही हैं. तेलुगु फिल्म ‘लाइफ' के जरिए वो बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म के डायरेक्टर श्रीनु कोटापेती और प्रोड्यूसर वंगमांबा क्रिएशंस के साथ उनका ये नया सफर शुरू हो रहा है. हाल ही में हैदराबाद में फिल्म का लॉन्च इवेंट हुआ. जिसमें मोनालिसा अपनी नए ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक में नजर आईं. इवेंट के दौरान उन्होंने दर्शकों से वादा किया कि वो जल्द ही तेलुगु सीखकर अपने किरदार को बेहतर तरीके से निभाएंगी.

बॉलीवुड फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर' से एक और बड़ा कदम

मोनालिसा की वायरल तस्वीर के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे. बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर' में एक अहम भूमिका दी है. ये फिल्म एक इमोशनल ड्रामा है. जिसमें मोनालिसा का किरदार दर्शकों के दिलों को छूने वाला होगा. अब मोनालिसा एक्टर बनने के बाद, रेड कार्पेट पर चमकने और फिल्म प्रमोशन्स में भाग लेने के अलावा, एक्टिंग की दुनिया में खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी ये जर्नी न केवल कामयाबी से भरपूर है, बल्कि एक सपने की हकीकत बनने की मिसाल भी है.