Param Sundari Box Office Collection Day 1: सिद्धार्थ कपूर ने पहले ही दिन तोड़ा अपनी 5 फिल्मों का रिकॉर्ड, परम सुंदरी ने की इतने करोड़ की ओपनिंग

Param Sundari Box Office Collection Day 1: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'परम सुंदरी' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे डाली है. सिनेमा के दर्शक इस जोड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी'के कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म है. यह दोनों पहली बार एक साथ किसी फिल्म में नजर आए हैं, ऐसे में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर के फैंस'परम सुंदरी'को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. अब इस फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है, जो काफी हैरान कर देने वाला है.

'परम सुंदरी' को सिनेमाघरों में 'वश लेवल 2', 'कुली', 'वॉर 2', 'हृदयपूर्वम' और 'लोकाह' जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है. फिर भी, फिल्म ने पहले दिन शानदार शुरुआत की है. सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार 'परम सुंदरी' ने 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि यह आंकड़ा अभी शुरुआती है और इसमें बदलाव हो सकता है.

'परम सुंदरी' ने पहले दिन के कलेक्शन ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जैसे 'जबरिया जोड़ी' (2.70 करोड़), 'अ जेंटलमैन' (4.04 करोड़), 'इत्तेफाक' (4.05 करोड़), 'योद्धा' (4.25 करोड़) और 'हंसी तो फंसी' (4.65 करोड़). मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो'परम सुंदरी' को 40-50 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक नॉर्थ इंडियन लड़के और साउथ इंडियन लड़की की प्यारी प्रेम कहानी दिखाई गई है. दर्शकों को यह नई जोड़ी और कहानी कितना पसंद आती है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा.

