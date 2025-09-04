2025 की सबसे बड़ी फ्लॉप रोमांटिक फिल्म साबित हुई 'परम सुंदरी', बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने खोली पोल

Param Sundari worldwide box office collection: जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की नई रोमांटिक कॉमेडी, परम सुंदरी, बॉक्स ऑफिस पर अपनी सारी रफ्तार खोती दिख रही है. बुधवार (3 सितंबर) को फिल्म की कमाई में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई, यानी अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है. बुधवार को, परम सुंदरी ने भारत में ₹2.85 करोड़ की कमाई की, और दुनिया भर में इसकी अनुमानित कमाई ₹4.50 करोड़ रही. यह पिछले दिन की कमाई ₹7+ करोड़ से लगभग 40% कम है. फिल्म ने अब तक ₹44.50 करोड़ की कमाई कर ली है. विदेशों में इसकी कमाई धीमी रही है और अभी-अभी $1.5 मिलियन (₹15 करोड़ से थोड़ा कम) के पार पहुंच पाई है. सिनेमाघरों में छह दिन के बाद, परम सुंदरी की दुनिया भर में कमाई केवल ₹59.50 करोड़ रह गई है.

2025 की सबसे खराब रोमांटिक फिल्म

2025 में रिलीज होने वाली रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो, परम सुंदरी, वाईआरएफ ड्रामा सैयारा के सामने कहीं नहीं ठहरती, जिसने दुनिया भर में ₹550 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. लेकिन यह दूसरी कम चर्चित फिल्मों से भी पीछे है. जान्हवी और सिद्धार्थ की यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स की पिछली रोमांटिक कॉमेडी, भूल चूक माफ के आस-पास भी नहीं है. राजकुमार राव और वामिका गब्बी की इस फिल्म ने इस साल की शुरुआत में दुनिया भर में ₹90 करोड़ कमाए थे. इस फिल्म का बजट 50 करोड़ था. परम सुंदरी अभी तक अनुराग बसु की मल्टी-स्टारर रोमांटिक ड्रामा मेट्रो इन दिनों को भी पीछे छोड़ पाई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन के बावजूद ₹80 करोड़ कमाए थे. इस फिल्म का बजट 47 करोड़ था. वहीं परम सुंदरी की बात करें तो इसका बजट 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

