तलाक की अफवाहों के बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा डांस करते आए नजर, इस अंदाज में दिखा कपल

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें काफी समय से सुर्खियों में थीं, लेकिन हाल ही में मुंबई के उनके घर पर गणेश चतुर्थी का उत्सव और गणपति विसर्जन से पहले की मस्ती ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया.

नई दिल्ली:

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें काफी समय से सुर्खियों में थीं, लेकिन हाल ही में मुंबई के उनके घर पर गणेश चतुर्थी का उत्सव और गणपति विसर्जन से पहले की मस्ती ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए नए वीडियो में गोविंदा और सुनीता आहूजा अपने परिवार के साथ गणपति विसर्जन की तैयारी में खुशी-खुशी नजर आए. एक वीडियो में उनके बेटे यशवर्धन आहूजा गणेश जी की मूर्ति को पकड़े हुए कार के पास खड़े दिखे, जबकि गोविंदा और सुनीता ताली बजाते हुए और नाचते हुए मस्ती में डूबे थे. एक अन्य वीडियो में गोविंदा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और पैपराजी का अभिवादन भी किया.

सुनीता आहूजा ने सोशल मीडिया पर गणेश चतुर्थी के उत्सव की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें गोविंदा, यशवर्धन और अभिनेत्री मनीषा कोईराला भी नजर आईं. उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, "गणपति बप्पा मोरया" और लाल दिल व हाथ जोड़ने वाले इमोजी जोड़े. तलाक की अफवाहों को पूरी तरह खारिज करते हुए सुनीता ने मीडिया से बातचीत में कहा, "आज मीडिया को थप्पड़ नहीं पड़ा क्या? हमें इतने करीब देखकर. अगर कुछ गलत होता, तो क्या हम इतने करीब होते? हमारे बीच दूरी होती. कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले. मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं."

संक्षेप में, गोविंदा और सुनीता ने बांद्रा स्थित अपने घर पर गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया और गणपति विसर्जन की तैयारी में जमकर मस्ती की. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसने तलाक की अफवाहों को पूरी तरह खत्म कर दिया.

