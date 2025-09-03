प्रिया प्रकाश वारियर को बॉलीवुड ने बनाया बैकग्राउंड एक्टर, परम सुंदरी में नेशनल क्रश को इस तरह देख फैन्स शॉक्ड, बोले- ये कैसे हुआ?

अगर कोई साउथ का सितारा बॉलीवुड में कुछ करना चाहता है और सोचता है कि हिंदी सिनेमा उसकी तकदीर चमका देगा तो वह किसी गलतफहमी का ही शिकार होगा. अतीत में रजनीकांत, कमल हासन, राम चरण और अब जूनियर एनटीआर जैसे सितारे यहां पर मात खा चुके हैं. अब हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेशनल क्रश और विंक गर्ल के नाम से मशूहर प्रिया प्रकाश वारियर की झलक देखने को मिल रही है. लेकिन यह झलक जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी की भीड़ में है. अब फैन्स इसी बात को लेकर शॉक्ड है कि आखिर साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस का बॉलीवुड ने ऐसा हाल क्यों किया?

‘परम सुंदरी' एक सीन ने दर्शकों को हैरान कर दिया. इस सीन में अचानक ‘विंक गर्ल' और नेशनल क्रश कही जाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर बैकग्राउंड में दिखाई दीं. फैंस के लिए ये नजारा किसी शॉक से कम नहीं था, क्योंकि जो एक्ट्रेस कभी लीड रोल में नजर आती थीं, अब उन्हें सिर्फ एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर देखना लोगों को खल गया.

प्रिया प्रकाश वारियर का इतना बुरा वक्त, यूजर्स पूछ रहे सवाल

परम सुंदरी फिल्म का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिया प्रकाश वरियर लाल और सफेद साड़ी पहन कर भीड़ में चुपचाप चलते हुए दिख रही हैं. जबकि सामने सिद्धार्थ और मनजोत नजर आ रहे हैं और प्रिया प्रकाश शरमा रही है. सोशल मीडिया पर प्रिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कमेंट कर रहे हैं 'मुझे हैरानी है कि किसी ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया... मैं सोच रहा था कि सिर्फ मैंने इसे देखा, लेकिन अच्छा हुआ किसी और ने भी गौर किया'. एक यूजर ने लिखा कि क्या प्रिया इतना बुरा समय आ गया है? वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे नेपोटिज्म भी करार दिया और कहा 'केरल में सेट एक बॉलीवुड फिल्म का और एक मलयाली एक्ट्रेस को सिर्फ एक्स्ट्रा के तौर पर दिखाना क्या नेपोटिज्म नहीं है'.

2019 में नेशनल क्रश बनी थीं विकं गर्ल प्रिया प्रकाश वारियर

साल 2019 में मलयालम फिल्म ओरु अदार लव से डेब्यू करने वाली प्रिया प्रकाश वरियर ने अपने एक 5-7 सेकंड के वीडियो में आंख मारने वाले सीन से रातों-रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. इसके अलावा वो कई तेलुगु और मलयालम फिल्म में नजर आ चुकी हैं.

2023 में वो बॉलीवुड फिल्म यारियां 2 में भी नजर आए थी, जल्द ही प्रिया 3 मंकीज और लव हैकर्स हिंदी फिल्म में भी नजर आने वाली हैं. वहीं, परम सुंदरी फिल्म की बात की जाए, तो तुषार जलोटा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में परम के रूप में सिद्धार्थ मल्होत्रा और सुंदरी के रूप में जाह्नवी कपूर मलयाली लड़की का किरदार निभा रही हैं. फिल्म कै दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है.