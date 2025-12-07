स्मृति मंधाना के बाद पलाश मुच्छल ने भी शेयर किया पोस्ट, लिखा- मैं मूव ऑन कर रहा हूं...

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जानकारी दी कि उनकी बॉलीवुड संगीतकार-फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल के साथ शादी कैंसिल हो गई है. वहीं अब क्रिकेटर के बाद पलाश मुच्छल ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी और कहा कि वह मूव ऑन कर रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 23 नवंबर को पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी होने वाली थी. लेकिन क्रिकेटर के पिता और दूल्हेराजा की तबीयत खराब होने के बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई. लेकिन अब कपल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी की शादी कैंसिल हो गई है, जिसके चलते फैंस को झटका लगा है.

पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

इंस्टाग्राम स्टोरी पर पलाश ने लिखा, मैंने लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है और मेरे पर्सनल रिलेशनशिप से पीछे हटने का फैसला किया है. मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग किसी ऐसी चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं, जो मेरे लिए सबसे पवित्र रही है. यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है और मैं अपने विश्वासों पर कायम रहकर इसे अच्छे से झेलूंगीं. मैं सच में उम्मीद करती हूं कि हम एक समाज के तौर पर किसी को बिना वेरिफाई की गई गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना सीखें, जिसके सोर्स कभी पता नहीं चलते. हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे. जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, तो दुनिया में कई लोग इसके गंभीर नतीजों का सामना कर रहे होते हैं. मेरी टीम झूठा और बदनाम करने वाला कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेगी. इस मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का शुक्रिया.

बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश मुच्छल ने स्मृति को शादी के लिए रिंग पहनाकर प्रपोज किया था. दोनों की शादी की रस्में 21 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं. इससे पहले हल्दी की मस्ती भरी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. वहीं फैंस बेसब्री से शादी की तस्वीरें आने का इंतजार कर रहे थे.