पलाश मुच्छल की बहन पलक मुच्छल का छलका दर्द, बोलीं- परिवार ने बहुत मुश्किल वक्त देखा...

Palak Muchhal on Palash Muchhal And Smriti Mandhana Marriage: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी इस साल की सबसे चर्चित सेलेब्रिटी वेडिंग में से एक मानी जा रही थी. लेकिन 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली यह शादी आखिरी पल में रुक गई, जिसने सभी को चौंका दिया. अब कई हफ्तों बाद, पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल (Palak Muchhal) ने पहली बार बताया कि परिवार इस मुश्किल समय से कैसे गुजर रहा है.

क्या हुआ था?

शादी के दिन सुबह ही स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ ही घंटे बाद खबर आई कि दूल्हे पलाश मुच्छल को भी वायरल और एसिडिटी की समस्या के कारण अस्पताल ले जाया गया है. दोनों परिवार एक साथ मुश्किल में फंस गए और कुल मिलाकर शादी रोकनी पड़ी. पलक मुच्छल ने तब सिर्फ इतना कहा था कि शादी “पोस्टपोन” कर दी गई है. बाद में दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन किसी भी तरह के नए अपडेट न आने से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें फैलने लगीं.

परिवार की पहली प्रतिक्रिया

Filmfare से बातचीत में पलक ने कहा, “परिवार ने बहुत मुश्किल समय देखा है. हम बस पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं और मजबूत बने रहना चाहते हैं.” इस बयान ने पहली बार यह साफ किया कि दोनों परिवार अभी भी भावनात्मक रूप से उबर रहे हैं. घटना के बाद स्मृति और पलाश दोनों लगभग पूरी तरह सोशल मीडिया से गायब हो गए. स्मृति ने तो अपनी एंगेजमेंट और शादी से जुड़े सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए. दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में “ईविल आई” इमोजी भी जोड़ दिया, जिससे नए कयास लगने लगे.

जबकि पलाश कुछ शांत पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए. पहले एयरपोर्ट पर, फिर वृंदावन के एक आश्रम में मास्क पहने उनकी तस्वीर वायरल हुई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नई शादी की तारीख 7 दिसंबर है, लेकिन स्मृति के भाई ने तुरंत साफ कर दिया कि शादी अभी भी होल्ड पर है. इस पूरे मामले ने फैन्स और मीडिया दोनों को हैरानी में डाल दिया है, और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शादी की नई तारीख कब तय होगी.