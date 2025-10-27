स्मृति मंधाना से नेटवर्थ के मामले में कम नहीं ननद पलक मुच्छाल और उनके पति मिथुन, कमाई जान होंगे हैरान

अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं. वो सिंगर पलक मुछाल के भाई पलाश मुछाल से शादी करने जा रही हैं. पलाश और स्मृति जल्द ही शादी करने वाले हैं. जिसके बाद से हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. पलाश की बहन भी बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर हैं. वो पलक मुछाल के भाई हैं. पलक अपने गानों की वजह से हमेशा छाई रहती हैं. आइए आपको इनकी शादी के बारे में बताते हैं.

कब होगी शादी

रिपोर्ट्स की मानें तो पलाश और स्मृति की सगाई एक साल पहले ही हो गई थी. ये सगाई तब हुई थी जब पलाश की बहन पलक और मिथुन की शादी हुई थी. सगाई के बाद पलाश का पूरा परिवार स्मृति का मैच देखने के लिए गया था. अभी तक इनकी शादी को लेकर खास जानकारी सामने नहीं आई है.

स्मृति मंधाना की नेटवर्थ

स्मृति मंधाना विश्व की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर्स में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो 32-33 करोड़ की मालिक हैं.

पलक और मिथुन की कितनी है नेटवर्थ

पलक की नेटवर्थ के बारे में खास अपडेट नहीं हैं.रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ 2-5 मिलियन डॉलर है. उनकी मेन कमाई लाइव शोज से होती है.वहीं पलक के पति मिथुन की बात करें तो उनकी नेटवर्थ भी करीब 5 मिलियन डॉलर है. मिथुन अपने गानों से मोटी कमाई करते हैं. पलक और मिथुन की शादी को एक सा ही हुआ है. ये म्यूजिक इंडस्ट्री के पावर कपल हैं और हमेशा छाए रहते हैं. जब भी ये दोनों साथ में कोई म्यूजिक लेकर आते हैं तो वो हिट न हो ऐसा हो रही नहीं सकता है.