धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म की स्क्रीनिंग में भावुक हुए सलमान खान, पोस्टर पर तस्वीर देखकर नहीं संभाल पाए आंसू

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म इक्कीस के साथ बड़े पर्दे पर आ रहे हैं. सोमवार 29 दिसंबर को मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई. दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के परिवार, जिसमें उनके बेटे सनी और बॉबी देओल भी शामिल थे ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया. धर्मेंद्र ने फिल्म में अगस्त्य नंदा के लीड किरदार के पिता का रोल निभाया है. सलमान खान, जो धर्मेंद्र के करीबी और बेटों जैसे रहे हैं वो भी इस इवेंट में दिखे. इस इवेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए. इनमें से एक वीडियो में सलमान खान अपने पिता समान धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल होते नजर आए.

धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज देते हुए सलमान खान हुए इमोशनल

सलमान खान, जिन्होंने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मनाया, स्क्रीनिंग में शामिल होते समय इमोशनल होते दिखे. पैप्स के लिए पोज देते समय, सलमान ने पोस्टर की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे. उनके और सीनियर एक्टर के बीच गहरा रिश्ता था और इंडस्ट्री और उनका परिवार अभी भी उनके निधन के सदमे से उबर नहीं पाया है. इक्कीस वह आखिरी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया है और इसलिए यह उनके करीबियों के लिए बहुत खास है.

देखें सलमान खान की वीडियो:

स्क्रीनिंग के लिए आईं रेखा ने अगस्त्य की तस्वीर पर लुटाया प्यार

रेखा, हमेशा की तरह अपना चार्म बिखेरते हुए, हल्के हरे और सुनहरे रंग की साड़ी में स्क्रीनिंग में पहुंचीं. शानदार लुक के साथ उन्होंने एंट्री की और अगस्त्य नंदा की तस्वीर को किस किया और पैप्स के लिए पोज दिए. यह फिल्म अगस्त्य के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि वह एक बड़े, पहले कभी न देखे गए रोल में कदम रख रहे हैं.

श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इक्कीस एक पावरफुल वॉर ड्रामा है जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता की कहानी है, जो परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के आर्मी अफसर थे, जिन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 21 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान दिया था. फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और कई अन्य कलाकार पावरफुल रोल में हैं. यह 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.