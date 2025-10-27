स्मृति मंधाना की होने वाली ननद है ये बॉलीवुड सिंगर, क्रिकेटर करती हैं उनसे गानों की गुजारिश, सिंगर बोलीं- वह..

विज्ञापन

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छाल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. 

पलक मुच्छाल ने होने वाली भाभी स्मृति मंधाना के बारे में कही ये बात
नई दिल्ली:

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छाल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना साल 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. वहीं जुलाई 2024 में कपल ने अपनी पांचवी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम ऑफिशियल किया. जबकि हाल ही में पलाश ने पब्लिकली कंफर्म किया कि स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी. इसी बीच होने वाली भाभी की तारीफ करते हुए पलाश मुच्छाल की बहन सिंगर पलक मुच्छल ने भी कपल की शादी की तरफ इशारा किया है. हालांकि उन्होंने वेडिंग प्लान्स की डिटेल ज्यादा शेयर नहीं की है. 

शुभांकर मिश्रा से बात करते हुए पलक मुच्छाल ने स्मृति मंधाना संग अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात की. सिंगर ने कहा, "मुझे लगता है कि स्मृति मंधाना के साथ मेरा रिश्ता मेरी लाइफ के उन रिश्तों में से एक है, जिसकी मैं सचमुच कद्र करती हूं. वह एक अद्भुत इंसान हैं. हम दोनों बहुत करीब हैं. हमारे बीच बहनों जैसा रिश्ता तो नहीं है, लेकिन मुझे उन पर गर्व है. 

आगे उन्होंने कहा, एक इंसान के तौर पर, एक महिला के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर. उन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है और वह बहुत प्रतिभाशाली हैं. उनकी प्रतिभा कोई तुक्का नहीं है, उनकी प्रतिभा प्रबल है. वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी हैं, परिवार को महत्व देती हैं, और वह बहुत कुछ महत्व देती हैं. वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं." 

आगे पलक ने खुलासा किया कि स्मृति मंधाना को म्यूजिक पसंद हैं और वह अक्सर उनसे गानों की गुजारिश करती रहती हैं. उन्होंने कहा, वह म्यूजिक लवर हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हाल ही में स्टेट प्रैस क्लब के एक इवेंट में स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड ने कहा था, वह जल्द इंदौर की बहू बनेंगी. बस इतना ही कहना है. आगे उन्होंने कहा, मैंने आपको हैडलाइन दे दिया है. 

  


 

