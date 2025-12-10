विज्ञापन

धुरंधर देखने गए दर्शक आपस में भिड़े, भयंकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मल्टीप्लेक्स में रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर’ देखते समय दर्शकों के दो गुटों में जोरदार झगड़ा हो गया. झगड़े ने इतना भयानक रूप ले लिया कि लोग कुर्सियां तोड़कर एक-दूसरे पर हमला करने लगे.

धुरंधर देखते गए दर्शक आपस में भिड़े
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मल्टीप्लेक्स में रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर' देखते समय दर्शकों के दो गुटों में जोरदार झगड़ा हो गया. झगड़े ने इतना भयानक रूप ले लिया कि लोग कुर्सियां तोड़कर एक-दूसरे पर हमला करने लगे. यह पूरी घटना किसी दर्शक ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले कुछ लोग ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे, फिर अचानक मारपीट शुरू हो गई. 

क्या हुआ

देखते ही देखते पूरे हॉल में अफरा-तफरी मच गई और डरे-सहमे दर्शक अपनी सीटें छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे. कई लोग तो आधे में ही फिल्म छोड़कर थिएटर से निकल गए. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, विवाद की शुरुआत सीट या शोर करने को लेकर हुई थी. फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद ही यह बहस हाथापाई में बदल गई. सिनेपॉलिस स्टाफ ने बीच-बचाव करने की बहुत कोशिश की और किसी तरह स्थिति को काबू में लाया. थिएटर मैनेजर ने बताया कि इस मारपीट में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कई दर्शक काफी डरे हुए थे.

पुलिस ने घटना पर क्या कहा

स्टाफ की दी गई शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और चश्मदीदों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है. थिएटर से भी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है. पुलिस अधिकारी ने कहा, “जांच के बाद जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” बता दें कि ‘धुरंधर' एक एक्शन से भरपूर फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह चार खतरनाक आतंकियों से अकेले भिड़ते नजर आ रहे हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म रिलीज होते ही चर्चा में है और अब यह झगड़ा भी सुर्खियों में अतिरिक्त वजह बन गया है.

