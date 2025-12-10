विज्ञापन

Gen Z पर चढ़ा रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना का खुमार, बोले- रॉकी भाई, पुष्पा, सालार सब इनके आगे फेल

अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर में अपने रहमान डकैत से अवतार से सोशल मीडिया पर हिलाकर रख दिया है.

 Gen Z पर छाया रहमान डकैत बनें अक्षय खन्ना का अवतार
नई दिल्ली:

अक्षय खन्ना फिल्म 'धुरंधर' से ठीक वैसी ही सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं, जैसे दो साल पहले बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल से की थी. बतौर विलेन दोनों ही एक्टर ने बॉलीवुड में दमदार कमबैक किया और चारों ओर इनकी ही चर्चा हुई. फिलहाल फिल्म धुरंधर से अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. फिल्म में उनका रोल एक आतंकी सरगना मेंबर रहमान डकैत का है, जिसे जेन जी का खूब प्यार मिल रहा है. धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसी स्टेलर स्टार कास्ट भी है, लेकिन अक्षय खन्ना इन सभी स्टार्स पर भारी पड़ गए हैं. सैयारा वाली जेन जी ऑडियंस अब रहमान डकैत के रोल को एन्जॉय कर रही है.


जेन जी पर छाया अक्षय खन्ना का खुमार
थिएटर से बाहर निकलने वाले दर्शक बस अक्षय खन्ना की ही तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं. 50 साल के अक्षय खन्ना का ऐसा कमबैक होगा यह तो एक्टर ने सोचा भी नहीं होगा. सोशल मीडिया पर एक्टर को लेकर जेन जी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. एक ने तो यहां तक लिख दिया है, 'अक्षय खन्ना तो 20 रॉकी भाई, 50 पुष्पा और 100 सालार ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं'. इंटरनेट पर अक्षय खन्ना के रहमान डकैत की एंट्री वाले गाने के वीडियो की बाढ़ आ गई है. जेन जी इस गाने पर रील बना-बनाकर शेयर कर रही है. इस फिल्म से अक्षय खन्ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर भारी पड़ते दिख रहे हैं. यहां तक कि नौजवान यूजर्स ने इस लहर को AURA Akshaye तक कह दिया है.

अक्षय खन्ना का वर्क फ्रंट
आपको बता दें, अक्षय खन्ना ने साल 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड डेब्यू किया था. बीते ढाई दशक से वह बॉलीवुड में एक्टिव हैं, लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी उन्हें आजतक नहीं मिली है. हालांकि उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में भी दी हैं, जिसमें ताल शामिल हैं, लेकिन धुरंधर जैसी कामयाबी नहीं मिली. शुरुआती फिल्में फ्लॉप होने के बाद अक्षय खन्ना बॉलीवुड में साइड हीरो बनकर ही रह गए थे. उनकी कमाल की एक्टिंग वाली फिल्मों में इत्तेफाक, दृश्यम 2 और मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म छावा भी शामिल है. छावा साल 2025 की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म है. इस फिल्म में उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब का रोल किया था.

