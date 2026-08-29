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OTT Release This Week: फेस्टिव वीकेंड में रिलीज हो चुकी हैं 10 धमाकेदार फिल्में, 'अल्फा', 'बंदर' से 'माइकल' तक, जानें कहां देख सकते हैं

इस वीकेंड पर कुछ नया देखना चाहते हैं तो आपको OTT पर बहुत कुछ मिलेगा. रिलीज फिल्मों और शो में हर मूड के लिए कुछ न कुछ है - 'बंदर' ,'बबीता सिंह रिपोर्टिंग',  'फोर हैंड्स, टू सोनाटास' से लेकर  'अल्फा' तक ओटीटी पर एक से बढ़ कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं.

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OTT Release This Week: फेस्टिव वीकेंड में रिलीज हो चुकी हैं 10 धमाकेदार फिल्में, 'अल्फा', 'बंदर' से 'माइकल' तक, जानें कहां देख सकते हैं
फेस्टिव वीकएंड में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी हैं 10 धमाकेदार फिल्में
नई दिल्ली:

इस वीकेंड पर कुछ नया देखना चाहते हैं तो आपको OTT पर बहुत कुछ मिलेगा. रिलीज फिल्मों और शो में हर मूड के लिए कुछ न कुछ है - 'बंदर' ,'बबीता सिंह रिपोर्टिंग',  'फोर हैंड्स, टू सोनाटास' से लेकर  'अल्फा' तक ओटीटी पर एक से बढ़ कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं. Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar और अन्य प्लेटफॉर्म पर इस वीकेंड में देखी जा सकने वाली नई फिल्मों और शो की पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं...

1. बबीता सिंह रिपोर्टिंग - Amazon Prime Video

निमिषा सजयन ने बबीता "बेबी" सिंह का किरदार निभाया है, जो एक पुलिस ऑफिसर है. उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, जिससे उसे अपनी भाभी की गोद भराई की रस्म के लिए अपने होमटाउन लौटने का मौका मिल जाता है. हालांकि, घर वापसी का मजा तब किरकिरा हो जाता है जब वापसी की पहली ही रात उसके बचपन के दोस्त बंसी (बरुण सोबती) की हत्या हो जाती है. क्या हुआ था, यह पता लगाने के लिए बबीता अपनी गुप्त जांच शुरू करती है और कई गहरे राज और परिवार के धोखे का पर्दाफाश करती है.

2. चुंबक - Netflix

मुंबई के एक पुराने रो-हाउस इलाके में सेट 'चुंबक' एक हल्की-फुल्की फैमिली ड्रामा फिल्म है जो आस-पास रहने वाले पांच अलग-अलग परिवारों की कहानी दिखाती है. जैसे-जैसे वे पेरेंटिंग, शादी और उम्र बढ़ने के उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं, उनकी जिंदगी एक-दूसरे से जुड़ती जाती है और वे एक करीबी 'सरोगेट फैमिली' (एक-दूसरे का सहारा बनने वाला परिवार) बन जाते हैं.

3. बंदर - ZEE5

'बंदर' एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर है जो समर मेहरा (बॉबी देओल) की जिंदगी पर आधारित है. समर कभी एक सफल टेलीविजन स्टार था, लेकिन उसकी पूर्व प्रेमिका द्वारा रेप का आरोप लगाए जाने के बाद उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है. मीडिया ट्रायल के बीच, समर खुद को एक हिंसक और भीड़-भाड़ वाली जेल में पाता है, जबकि उसकी बहन उसके लिए एक पक्षपाती कानूनी सिस्टम से लड़ती है.

4. द व्हिस्पर मैन - नेटफ्लिक्स

'द व्हिस्पर मैन' एक हाई-स्टेक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है जो टॉम कैनेडी (एडम स्कॉट) की कहानी है, जो एक विधुर क्राइम राइटर हैं. जब उनके आठ साल के बेटे का अपहरण हो जाता है, तो वे अपने अलग हो चुके पिता और पूर्व पुलिस अधिकारी (रॉबर्ट डी नीरो) और DI अमांडा बेक (मिशेल मोनाघन) के साथ मिलकर काम करते हैं. जैसे-जैसे वे सच का पता लगाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ते हैं, जांच उन्हें दशकों पुराने मामले तक ले जाती है जिसमें 'व्हिस्पर मैन' के नाम से जाना जाने वाला एक दोषी सीरियल किलर शामिल होता है

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5. पार्ट-टाइमर्स - जियोहॉटस्टार

'पार्ट-टाइमर्स' एक स्लाइस-ऑफ-लाइफ ड्रामा है जो सिंधु और तेजु (तनुजा पुट्टास्वामी और ज्ञानेश्वरी कंद्रेगुला) के इर्द-गिर्द घूमता है. ये दो अलग-अलग पर्सनैलिटी वाली रूममेट्स हैं जो मुश्किल से ही एक-दूसरे को बर्दाश्त कर पाती हैं. जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियों के बावजूद, वे एक साझा सपने से जुड़ी हुई हैं. वह है अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना.

6. अल्फा - नेटफ्लिक्स

YRF स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म 'अल्फा' सीता (आलिया भट्ट) की कहानी है. वह एक ट्रेंड हत्यारी है, जिसकी जिंदगी में तब बड़ा मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि कर्नल फतेह सिंह लखावत (बॉबी देओल) — जिसे वह अपना पिता मानती थी — ने बचपन में उसका अपहरण किया था और एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के तहत उसे पाला-पोसा था. बदला लेने के पक्के इरादे के साथ सीता फतेह के साम्राज्य को खत्म करने के लिए दुर्गा (शर्वरी) के साथ हाथ मिलाती है.

7. डार्क मैटर सीजन 2 - Apple TV

'डार्क मैटर' के दूसरे सीजन में जेसन डेसन (जोएल एडगर्टन) मल्टीवर्स में कई नए रहस्यों का सामना करता है, साथ ही उसे घर लौटने के सफर में लिए गए फैसलों के नतीजों से भी निपटना पड़ता है.

8. फोर हैंड्स, टू सोनाटास - नेटफ्लिक्स

एक बड़े हाई स्कूल की कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया पर आधारित 'फोर हैंड्स, टू सोनाटास' तीन युवा म्यूजिशियन पर केंद्रित है. कांग बी-ओ (सोंग कांग), एक पियानो प्रॉडिजी, चोई जियोंग-यो (ली जून-यंग), एक प्रतिभाशाली पियानोवादक और होंग जे-इन (जैंग ग्यू-री), एक संवेदनशील वायोला वादक हैं. जैसे-जैसे उनके जटिल रिश्ते आगे बढ़ते हैं. यह K-ड्रामा उन्हें किशोरावस्था से वयस्कता तक के सफर में दिखाता है, जिसमें वे प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने के अपने सपनों को पूरा करते हैं.

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9. द लास्ट सनराइज - अमेजन प्राइम वीडियो

'द लास्ट सनराइज' एना टॉड के 2025 के नॉवेल पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा है. यह राय (माया रेफिको) की कहानी है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक पुरानी बीमारी से जूझ रही है. गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसकी मुलाकात अचानक जूलियन (फर्नांडो लिंडेज) से होती है. हालांकि, उनके रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब उसकी मां, इसोल्डे (ईवा लोंगोरिया), होटल बनाने के लिए जूलियन के परिवार की प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करती है.

10. ऑल द ट्रुथ इन माई लाइज - नेटफ्लिक्स

एलिसबेट बेनावेंट के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर आधारित 'ऑल द ट्रुथ इन माई लाइज' छह करीबी दोस्तों की जिंदगी की कहानी है जो एक बैचलरेट रोड ट्रिप पर जाते हैं. जो ट्रिप शुरू में बेफिक्र होकर घूमने-फिरने जैसी होती है. वह जल्द ही भावनाओं से भरे सफर में बदल जाती है, क्योंकि दबे हुए राज, अनसुलझे तनाव और लंबे समय से दबी भावनाएं सामने आने लगती हैं.

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