OTT This Week: स्ट्रेंज थिंग्स फिनाले एपिसोड से लेकर हक तक, जानें इस हफ्ते ओटीटी पर क्या है देखने लायक

OTT This Week: नया साल आने वाला है और इसके हॉलीडे लोगों ने अभी से प्लान कर लिए हैं. कुछ लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो कुछ घर पर रहकर ही चिल करने का प्लान कर रहे हैं. घर पर रहने वालों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने तैयारी कर ली है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हर इंडस्ट्री की फिल्में और सीरीज आ रही हैं. एक जिसका सबसे ज्यादा लोगों का इंतजार है वो है हॉलीवुड सीरीज स्ट्रेंज थिंग्स का सीजन 5 का फिनाले. आइए आपको बताते हैं किस दिन क्या रिलीज होने वाला है.

स्ट्रेंज थिंग्स सीजन 5 फिनाले

नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज स्ट्रेंज थिंग्स के सीजन 5 का फिनाले एपिसोड इसी हफ्ते आने वाला है. वॉल्यूम 1 और 2 के बाद फाइनल एपिसोड 1 जनवरी को रिलीज होने जा रहा है. लोगों ने अभी से इस दिन के लिए छुट्टी ले ली है.

हक

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है.ये फिल्म 2 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले इस फिल्म को विवादों का सामना करना पड़ा था.

लव बियॉन्ड विकेट

जियो हॉटस्टार पर लव बियॉन्ड विकेट सीरीज रिलीज होने जा रही है. ये एक तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें विक्रांत लीड रोल में नजर आएंगे और इसे गणेश कार्तिकेयन ने डायरेक्ट किया है. यह सीरीज एक पूर्व क्रिकेटर की कहानी है जो परेशान युवाओं के एक ग्रुप को मेंटर करता है और खेल का इस्तेमाल करके उनमें अनुशासन और मकसद फिर से जगाता है. ये 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.

मोगली 2025

सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.फिल्म को कुछ खास रिव्यू नहीं मिले हैं और ये सिनेमाघरों के सिर्फ तीन हफ्ते बाद 1 जनवरी 2026 को ईटीवी विन पर रिलीज हो रही है.

एको

एको एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर है. जिसमें संदीप प्रदीप लीड रोल में नजर आए हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों के बाद अब नेटफ्लिक्स पर आ रही है. फिल्म को सिनेमाघरों पर अच्छे रिव्यू मिले थे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 31 दिसंबर को रिलीज हो रही है.

असमी

ये एक वेब सीरीज है जिसमें राजीव कनकला, स्वरूप संजय और सुगी विजय अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये सीरीज ईटीवी विन पर रिलीज हो चुकी है.