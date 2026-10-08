OTT के 5 पॉपुलर मम्मी पापा, चौथी जोड़ी देख कहेंगे ठीक ऐसे ही होते हैं मिडिल क्लास परिवार

परिवार पर बनी सबसे अच्छी कहानियां वही होती हैं जिनमें हमें कहीं न कहीं अपना घर नजर आता है. कभी बच्चों को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करने वाले माता-पिता, कभी जिम्मेदारियों के बीच अपनी जिंदगी संभालते पति-पत्नी और कभी छोटी-छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक, ये किरदार परिवार के रोजमर्रा के रिश्तों की उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं. जिनसे ज्यादातर लोग खुद को जोड़ पाते हैं. प्यार, तकरार, जिम्मेदारियों और साथ के इन अलग-अलग रंगों को पर्दे पर पेश करने वाले ये 5 माता-पिता के किरदार खास तौर पर दिल के करीब लगते हैं.

संजय और सुषमा कटारिया – बकैती सीजन 1 और 2 [Hindi Zee 5]

कटारिया परिवार इस बात की याद दिलाता है कि असली जिंदगी में कोई भी परिवार हमेशा परफेक्ट नहीं होता. संजय और सुषमा के बीच अक्सर बहस होती है. दोनों एक-दूसरे से नाराज भी होते हैं और छोटी-छोटी बातों पर उनकी नोकझोंक चलती रहती है. लेकिन इन सबके बीच उनके रिश्ते में एक-दूसरे के लिए प्यार और समझ हमेशा बनी रहती है. पैसों से जुड़े फैसलों से लेकर घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की जिंदगी तक दोनों जिस तरह हर चीज संभालते हैं. वही बकैती के पारिवारिक माहौल को इतना जाना-पहचाना बनाता है. सीजन 2 में कटारिया परिवार की वापसी के साथ उनकी यही रोजमर्रा की उथल-पुथल एक बार फिर देखने को मिलती है, जो किसी भी मध्यमवर्गीय परिवार की जिंदगी से आसानी से जुड़ जाती है.

कुणाल और सिमरन मेहता – थोड़े दूर थोड़े पास [Hindi Zee 5]

कुणाल और सिमरन मेहता आज के दौर के माता-पिता की तस्वीर पेश करते हैं, जो नौकरी, बच्चों और अपने रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार के साथ समय बिताने की चाहत के साथ काम और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपनी व्यस्त जिंदगी को संभालना आज कई परिवारों की हकीकत है. कुणाल और सिमरन भी इसी जद्दोजहद से गुजरते हैं. एक-दूसरे से दोबारा जुड़ने की कोशिश के दौरान उनके बीच होने वाली बहस और फिर छोटी-छोटी बातों में एक-दूसरे को समझना उनके रिश्ते को काफी सहज और परिचित बनाता है.

अर्जुन और अनु – जब खुली किताब [Hindi Zee 5]

अर्जुन और अनु परिवार और रिश्तों की एक अलग तस्वीर सामने लाते हैं. कई साल साथ बिताने के बाद यह जोड़ा अपने रिश्ते और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है. उनके बीच होने वाली बातचीत, मतभेद और साथ मिलकर जिंदगी के फैसले लेने का तरीका काफी वास्तविक महसूस होता है. जब खुली किताब यह दिखाती है कि सालों साथ रहने के बाद भी दो लोगों का रिश्ता एक ही जगह पर नहीं रुकता. समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, नई बातें सामने आती हैं और एक-दूसरे को समझने के तरीके भी बदल सकते हैं.

संतोष और शांति मिश्रा – गुल्लक [SonyLiv]

संतोष और शांति मिश्रा भारतीय माता-पिता की उन कई आदतों और भावनाओं को पर्दे पर उतारते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक अपने घर को याद कर लेते हैं. बच्चों को बिना मांगे सलाह देना, उनकी चिंता करना, उनसे उम्मीदें रखना और फिर उन्हीं के साथ छोटी-छोटी खुशियां बांटना, मिश्रा परिवार की जिंदगी इन्हीं पलों से बनी है. पति-पत्नी के बीच होने वाली नोकझोंक और बच्चों के साथ उनका रिश्ता गुल्लक के परिवार को इतना सहज बनाता है कि यह किसी काल्पनिक घर से ज्यादा अपना-सा लगता है.

देवेंद्र और पूर्वा गुप्ता – ये मेरी फैमिली [MX Player]

हर्षु के माता-पिता देवेंद्र और पूर्वा गुप्ता बच्चों की परवरिश से जुड़े रोजमर्रा के कई पहलुओं को बेहद सहज तरीके से सामने लाते हैं. घर में अनुशासन बनाए रखने से लेकर बच्चों के साथ प्यार जताने तक, भाई-बहनों की लड़ाई सुलझाने से लेकर छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बातचीत तक, उनकी जिंदगी में परिवार की वही छोटी चीजें हैं जो किसी भी घर का हिस्सा होती हैं. सीरीज की पुरानी यादें जगाने वाली पृष्ठभूमि इस पारिवारिक माहौल को और भी जाना-पहचाना एहसास देती है. परिवार की कहानियों की खूबसूरती अक्सर इन्हीं छोटी-छोटी बातों में छिपी होती है. बहस, प्यार, चिंता, उम्मीदें और साथ, इन ऑन-स्क्रीन माता-पिता ने इन्हीं रोजमर्रा के पलों को इस तरह पेश किया है कि उनकी कहानियों में दर्शकों को अपने परिवार की झलक मिलती है.

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