Oscars 2026 Nominations: आज होगी ऑस्कर नॉमिनेशन की घोषणा, भारत में कब और कहां देख सकेंगे LIVE?

ऑस्कर 2026 को लेकर दुनिया भर के सिने प्रेमी दर्शकों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. ऑस्कर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन आज यानी 22 जनवरी को घोषित किए जाएंगे. भारत सहित दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज इस पर करीब से नजर रख रही हैं, क्योंकि गुरुवार को ऑस्कर की दौड़ आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है. एक्टर्स डेनिएल ब्रूक्स और लुईस पुलमैन नॉमिनेशन की घोषणा करेंगे, जिसमें उन शॉर्टलिस्टेड फिल्मों और परफॉर्मेंस का खुलासा किया जाएगा, जो सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान के लिए मुकाबला करेंगी. इस साल भारतीय सिनेमा भी सुर्खियों में है, जिसमें ‘होमबाउंड' इंटरनेशनल फिल्म की दौड़ में मुकाबला कर रही है.

भारत में ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन कहां देखें?

भारतीय दर्शक गुरुवार को शाम 7:00 बजे ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन लाइव देख सकते हैं. यह घोषणा Oscar.com और Oscar.org पर स्ट्रीम की जाएगी, जो एकेडमी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म हैं. दर्शक फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए भी इसे देख सकते हैं, जिससे यह इवेंट सभी डिवाइस पर आसानी से उपलब्ध होगा. एकेडमी के अपने प्लेटफॉर्म के अलावा, नॉमिनेशन Disney+, Hulu, ABC News Live और ABC के Good Morning America पर भी अवेलेबल होंगे. डेनिएल ब्रूक्स और लुईस पुलमैन सैमुअल गोल्डविन थिएटर से नॉमिनीज पेश करेंगे.

भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर की दौड़ में

भारत की होमबाउंड ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में वोटिंग के अगले राउंड में पहुंचकर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. होमबाउंड के साथ, कई भारतीय फिल्मों ने बेस्ट पिक्चर रिमाइंडर लिस्ट में जगह बनाई है, जिसमें कांतारा: चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, महावतार नरसिम्हा और टूरिस्ट फैमिली शामिल हैं. यह देखना बाकी है कि क्या ये फिल्में ऑस्कर नॉमिनेशन लिस्ट में जगह बना पाती हैं.

बेस्ट पिक्चर के दावेदार

इस साल बेस्ट पिक्चर की दौड़ में वन बैटल आफ्टर अनदर, हैमनेट, सिनर्स, फ्रैंकेंस्टीन और मार्टी सुप्रीम जैसी प्रमुख इंटरनेशनल फिल्में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: दूसरी करिश्मा कपूर कहने लगे थे लोग, गोविंदा के साथ दी ब्लॉकबस्टर, अब एक्टिंग छोड़ जूलरी डिजाइनर बनी रितु

ऑस्कर अवार्ड्स की डेट

ऑस्कर 2026 समारोह में कुल 24 कैटेगरी में अवॉर्ड दिए जाएंगे, जो 16 मार्च को हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया के डॉल्बी थिएटर में होगा. यह साल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, क्योंकि एकेडमी पहली बार बेस्ट कास्टिंग ऑस्कर पेश करेगी, जो यादगार फिल्में बनाने में कास्टिंग डायरेक्टर्स के काम को पहचान देगा.

यह भी पढ़ें: राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा 'बॉर्डर 2 तो मैं जरूर देखूंगा' तो वरुण धवन का आया यह जवाब