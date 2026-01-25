विज्ञापन

घरेलू मेड का बेटा, जो था बैकग्राउंड डांसर, टूटे पैर से दिया ऑडिशन, 31 की उम्र में कहलाते हैं वर्सेटाइल एक्टर

होमबाउंड एक्टर विशाल जेठवा ने मर्दानी 2 से लेकर होमबाउंड में अपनी एक्टिंग से पहचान हासिल की. 

होमबाउंड को लेकर चर्चा में हैं विशाल जेठवा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में करियर बनाना आसान नहीं होता. वहीं ऑस्कर तो भारतीय सितारे के दूर की बात हो जाती है. लेकिन एक वर्सेटाइल एक्टर, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाई बल्कि ऑस्कर तक भी अपनी फिल्म को ले जाने की कोशिश की. हालांकि ऑस्कर 2026 में उनकी फिल्म को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन नहीं मिल पाया. इससे आप समझ गए होंगे कि हम फिल्म होमबाउंड के एक्टर विशाल जेठवा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इशान खट्टर और जान्हवी कपूर की फिल्म में अहम भूमिका निभाई और चर्चा में आए. 

पेरेंट्स ने किया विशाल जेठवा का सपोर्ट

हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए विशाल ने अपने करियर की शुरुआत पर बात की. उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल दिक्कतें होने के बावजूद उनके पेरेंट्स ने उनके सपनों को बढ़ावा देना कभी नहीं छोड़ा. यहां तक कि उनका इमोशनल सपोर्ट एक्टर का सबसे मजबूत फाउंडेशन बन गया.  एक्टर ने बताया कि उनका पहला परफॉर्मेंस नौवीं कक्षा में था. जब सीनियर ने एक डांस रियलिटी शो में उन्हें बैकग्राउंड डांसर बनने में मदद की.  तब तक मैंने केवल स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया था.

13 की उम्र में पिता का निधन 

 खुद को टीवी पर पहली बार देखने को लेकर विशाल ने याद किया कि यह उन्हें मैजिकल लगा. लेकिन उनका पैशन जरुरत में तब बदला जब 13 साल की उम्र में एक्टर के पिता का निधन हो गया. यह वह पल था जब वह ओवरनाइट बढ़े हो गए. उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि वह अब बड़े बेटे हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है. एक्टर ने बताया कि उनका मां घर के काम करती थीं और थकान के बावजूद वह स्ट्रगल शो नहीं होने देती थी. विशाल ने कहा, उनकी ताकत को देखना उनके काम में फोकस करने और आगे बढ़ने का कारण बन गया. 

महाराणा प्रताप में बनें यंग अकबर

शोएब खान के अंदर उन्होंने स्कूल के साथ साथ एक्टिंग क्लासेस लेना शुरु कर दिया. वह एक भी सेशन मिस नहीं करते थे. एक्टर ने बताया कि एक दिन तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया. लेकिन बावजूद इसके वह साइकिल चलाकर क्लास तक पहुंचे. वह पूरी तरह गीले हो गए थे. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इसके बाद विशाल ने ऑडिशन दिए और महाराणा प्रताप में यंग अकबर का रोल निभाया, जिसने उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए. 

मर्दानी 2 और होमबाउंड से चर्चा में आए विशाल जेठवा

विशाल के करियर का टर्निंग प्वॉइंट मर्दानी 2 थी, जिसने उनके करियर को पूरी तरह चेंज कर दिया. वहीं फिर बारी आई होमबाउंड की, जिसके ऑडिशन से ठीक पहले एक्टर के पैर में चोट लग गई और टांके आए. बावजूद इसके वह ऑडिशन में गए और धर्मा प्रोडक्शन की सीढ़ियों पर एक पैर के साथ चढ़े. ईशान खट्टर के साथ कैमेस्ट्री के महीनों के इंतजार के बाद उन्हें कॉल आया और वह अपनी मां के पास जाकर खूब रोए.  

