नीरज घायवान की फिल्म ‘होमबाउंड’ ऑस्कर की दौड़ से बाहर

फिल्म निर्माता नीरज घायवान की फिल्म ‘‘होमबाउंड'' बृहस्पतिवार को ऑस्कर 2026 की दौड़ से बाहर हो गई और इसे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकन भी नहीं मिला. बृहस्पतिवार को लॉस एंजिल्स में 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने नामांकन की घोषणा की. सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल 15 फिल्मों में ‘‘होमबाउंड'' ने जगह बनायी लेकिन यह फिल्म अंतिम पांच की सूची में जगह नहीं बना सकी और ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई.

निर्माता करण जौहर और अदार पूनावाला की हिंदी भाषा की इस फिल्म को पिछले साल मई में कान फिल्म महोत्सव में खासी सराहना मिली थी. फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म पत्रकार बशारत पीर के ‘न्यूयॉर्क टाइम्स' में प्रकाशित लेख ‘टेकिंग अमृत होम' से प्रेरित है. यह कहानी एक मुस्लिम और एक दलित के बीच बचपन की दोस्ती को दर्शाती है, जो अपने उपनामों के कारण सम्मान और सामाजिक स्वीकृति की तलाश में पुलिस बल में शामिल होने की आकांक्षा रखते हैं.