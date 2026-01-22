राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा 'बॉर्डर 2 तो मैं जरूर देखूंगा' तो वरुण धवन का आया यह जवाब

अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान (Rashid Khan) सिर्फ अपने शानदार खेल के लिए नहीं बल्कि अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में राशिद खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो बॉर्डर 2 (Border 2) फिल्म जरूर देखेंगे. बता दें कि सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर बॉर्डर 2 फिल्म 23 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, ये फिल्म 1997 में आई बॉर्डर फिल्म का सीक्वल है. जिसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया गया है, लेकिन इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट अफगानिस्तान के क्रिकेटर को कितनी है आइए आपको दिखाते हैं.

राशिद खान का वायरल पोस्ट

इंस्टाग्राम पर राशिद खान ने एक वीडियो शेयर किया गया हैं, इस वीडियो में वो भुट्टे सेंकते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि बॉर्डर 2 तो मैं जरूर देखूंगा, लेकिन देखते हैं अगर मैं इसे पोस्ट करूं तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर राशिद का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. बता दें कि राशिद खान एक अफगानी क्रिकेटर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है. भारतीय फैंस भी उन्हें खूब पसंद करते हैं और उनके इस पोस्ट के बाद तो जरूर ही उनकी भारतीय फैन फॉलोइंग और बढ़ेगी.

क्यों चर्चा में है राशिद खान का वीडियो

भारत और पाकिस्तान से जुड़ी फिल्मों या मुद्दों पर विदेशी खिलाड़ी कम ही रिएक्शन देते हैं, ऐसे में राशिद खान का ये वीडियो कि वो यह फिल्म जरूर देखेंगे, सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. बता दें कि बॉर्डर 2 साल 1997 में आई सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, पहली बॉर्डर फिल्म भारत-पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड थी, जिसमें देशभक्ति, सेना की बहादुरी और बलिदान को दिखाया गया था. अब जब बॉर्डर 2 बड़े पर्दे पर आने वाली है, तो लोग इसे लेकर काफी एक्साइटेड है, माना जा रहा है कि ये फिल्म देशभक्ति और भारतीय सेना की वीरता को दिखाएगी. इसमें सनी देओल के अलावा अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.