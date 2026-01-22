दूसरी करिश्मा कपूर कहने लगे थे लोग, गोविंदा के साथ दी ब्लॉकबस्टर, अब एक्टिंग छोड़ जूलरी डिजाइनर बनी रितु

बॉलीवुड की 'आंखें' फिल्म में 'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात सुपरस्टार बनने वाली अभिनेत्री को भला कौन नहीं जानता? जी हां, बात हो रही है रितु शिवपुरी की, जिन्होंने कई फिल्मों के साथ ही टीवी शोज में भी अपने अभिनय का जादू चलाया, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद अब वह कहां हैं? 22 जनवरी 1975 को मुंबई में जन्मीं रितु ने अपने माता-पिता की एक्टिंग विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन अब वह ज्वेलरी डिजाइनिंग से जुड़े प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं.

पापा थे 80 के दशक के जाने मानें एक्टर

रितु शिवपुरी के पिता, ओम शिवपुरी, 70-80 के दशक के जाने-माने अभिनेता थे, जिन्होंने खलनायक, पुलिस अधिकारी और अन्य कई तरह की भूमिकाओं के साथ कई क्लासिक फिल्मों में शानदार अभिनय किया. उनकी फिल्मों में 'मौसम', 'दहशत', 'आंधियां' से लेकर 'डॉन', 'सत्यमेव जयते', 'बीवी हो तो ऐसी', 'हत्या', और 'डिस्को डांसर' जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: अनुपम खेर को बेटे सिकंदर ने मारा थप्पड, मारकर कहा- क्या करोगे आप?

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मां आईं थी नजर

रितु की मां सुधा शिवपुरी टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 'बा' के किरदार से घर-घर लोकप्रिय हुईं. रितु के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1993 में 'आंखें' से डेब्यू किया, जिसमें फिल्म के साथ ही 'लाल दुपट्टे वाली' गाने में भी उन्हें खासा पसंद किया गया. उनकी डेब्यू फिल्म हिट रही. इसके बाद वह 'रॉक डांसर', 'आर या पार', 'भाई भाई', और 'हम सब चोर हैं' जैसी फिल्मों में नजर आईं. उन्होंने कुछ साउथ फिल्मों में भी अभिनय किया.

करिश्मा कपूर से हुई थी तुलना

रितु शिवपुरी जैसे ही बॉलीवुड में आईं, उनकी चर्चा चारों तरफ फैल गई. कई लोगों ने उनकी शक्ल-सूरत को देखकर उन्हें करिश्मा कपूर से जोड़ना शुरू कर दिया और उनकी तुलना करिश्मा कपूर से होने लगी. 'आंखें' फिल्म से मिली सफलता के बाद उन्हें कोई बड़ी हिट नहीं मिल पाई. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिंदी फिल्मों के साथ-साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं.

रितु शिवपुरी करती हैं ये काम

एक निश्चित समय के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और टीवी की दुनिया में कदम रखा. वह 'इस प्यार को क्या नाम दूं 3', 'विष', 'नजर', और 'करणजीत कौर - द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी' जैसे टीवी शो में नजर आईं. वह साल 2023 में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'क्लास' में भी दिखीं, लेकिन उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई. रितु ने बिजनेसमैन हरि वेंकट से शादी की है. एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया, जो आज उनका मुख्य व्यवसाय है. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और ग्लैमरस फोटोज, फैशन इवेंट्स, और वर्कआउट के साथ ही काम से जुड़े अपडेट भी पोस्ट करती रहती हैं.

यह भी पढ़ें: 5 लाख थी पहली फीस, अब लेते हैं एक फिल्म के 50 करोड़- सनी देओल का 'बेताब' से 'बॉर्डर 2' तक सफर